Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, αναμένεται τώρα να πραγματοποιηθούν στο Ομάν, σύμφωνα με πηγές και ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν μια συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, αλλά οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε ο στο Γαλλικό Πρακτορείο Άραβας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με άλλη πηγή, αρχικά είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη για να συζητηθεί το «πυρηνικό ζήτημα, το ζήτημα των πυραύλων» και ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, «με τη συμμετοχή άλλων χωρών στην περιοχή».

Ωστόσο, «το Ιράν επιδιώκει τώρα να περιορίσει την ατζέντα αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και θέλει συνομιλίες αποκλειστικά με τις ΗΠΑ», δήλωσε αυτή η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Μουσκάτ», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις «θα περιοριστούν στο πυρηνικό ζήτημα και στην άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν».

Το πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε την ίδια πληροφορία, τονίζοντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης υψηλόβαθμους διπλωμάτες.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα εκπροσωπήσει την Ουάσινγκτον στις συνομιλίες, πρόσθεσε το Isna, σημειώνοντας ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται επίσης να είναι παρών.

Ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ συμμετείχαν σε πέντε γύρους πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ το 2025, διαπραγματεύσεις που διακόπηκαν απότομα όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πρωτοφανείς αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ των δύο αυτών χωρών, ορκισμένων εχθρών.







Washington accepted Tehran’s request to move the meeting to Muscat and limit discussions to Iran’s nuclear programme, excluding regional or missile issues.



The talks are set for Friday as military tensions between the two sides continue to rise.



Source: FT pic.twitter.com/oALpXpgqxn — Clash Report (@clashreport) February 4, 2026







