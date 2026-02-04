Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρόταση για την μεταφορά του ουρανίου από το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα αμβλύνει τις ανησυχίες των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι, αλλά είναι ζήτημα της Τεχεράνης να αποφασίσει εάν θα το μεταφέρει ή όχι.

«Η Ρωσία είχε προτείνει κάποτε στο Ιράν να εξάγει τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουράνιου στο έδαφος της. Η πρόταση αυτή είναι ακόμη στο τραπέζι», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Μόνο οι Ιρανοί έχουν το δικαίωμα να τα διαθέσουν, όπως και να αποφασίσουν εάν τα εξαγάγουν έξω από την επικράτεια του Ιράν σε περίπτωση θετικής απόφασης πού θα τα εξαγάγουν ή όχι» δήλωσε η ίδια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ