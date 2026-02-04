Η Τουρκία προχώρησε σε ακόμη ένα βήμα ενίσχυσης της αμυντικής της θωράκισης στη θάλασσα, καθελκύοντας ένα νέο πολεμικό πλοίο που εντάσσεται στον πυρήνα του εθνικού της σχεδιασμού για ναυτικές μονάδες επιφανείας.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, η Τουρκία προχώρησε στην καθέλκυση της φρεγάτας ‘Μεσόγειος’ (Ακντενίζ), σηματοδοτώντας ακόμη ένα στάδιο στην εγχώρια προσπάθεια ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος MILGEM (Εθνικό Πλοίο).

Η τελετή καθέλκυσης πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Κωνσταντινούπολης και η συγκεκριμένη φρεγάτα κλάσης Ιστάνμπουλ αποτελεί εξελιγμένη και μεγαλύτερη εκδοχή των κορβετών κλάσης Άντα, που είχαν αναπτυχθεί στα αρχικά στάδια του προγράμματος MILGEM. Σε σύγκριση με τις προγενέστερες πλατφόρμες, διαθέτει αυξημένο εκτόπισμα, μεγαλύτερη αυτονομία και ενισχυμένες δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου, στοιχεία που επιτρέπουν παρατεταμένες επιχειρήσεις πέραν των παράκτιων υδάτων.

Σχεδιασμένη ως πλοίο πολλαπλών ρόλων, η Ακντενίζ προορίζεται να καλύπτει ευρύ φάσμα ναυτικών αποστολών, από επιχειρήσεις επιφανείας και αεράμυνας έως αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας. Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί, ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία ελικοπτέρων και να ενσωματώνει προηγμένα συστήματα διαχείρισης μάχης και αισθητήρων που έχουν αναπτυχθεί από την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Μετά την καθέλκυσή της, η φρεγάτα Ακντενίζ θα εισέλθει στη φάση εξοπλισμού, η οποία θα ακολουθηθεί από δοκιμές σε λιμάνια και σε θάλασσες, πριν ενταχθεί επισήμως σε ενεργό υπηρεσία στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό.