NOTAM με αριθμό A0385/26 εξέδωσε η Τουρκία, αντιδρώντας σε αεροπορική άσκηση που πραγματοποίησε η Ελλάδα στο Αιγαίο Πέλαγος, πυροδοτώντας -σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ- νέο γύρο αμοιβαίων αεροναυτικών ειδοποιήσεων μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.

Η NOTAM εκδόθηκε λόγω της ελληνικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή της Καρπάθου και, όπως υποστηρίζεται στον τουρκικό τύπο, εμπίπτει σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, με βάση διεθνείς συμφωνίες, μεταξύ των οποίων η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947. «Η Άγκυρα τόνισε δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ασκήσεις σε αυτή την περιοχή», αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Η Ελλάδα απάντησε με αντι-NOTAM (A0253/26), απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις και υποστηρίζοντας ότι έχει πλήρη αρμοδιότητα έκδοσης αεροναυτικών ειδοποιήσεων στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Η Αθήνα επικαλείται τους κανόνες του ICAO, σύμφωνα με τους οποίους η ευθύνη για την περιοχή ανήκει στην ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων.

Στο μεταξύ, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν περιπολίες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τις ελληνικές αρχές να κάνουν λόγο για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Η εξέλιξη -όπως σημειώνουν τα ίδια τα τουρκικά ΜΜΕ- καταγράφεται λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.