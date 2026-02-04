Μια από τις πιο εμβληματικές ένοπλες δυνάμεις του πολέμου κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, η Women’s Protection Units (YPJ), δηλώνει ότι δεν προτίθεται να καταθέσει τα όπλα, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στους Κούρδους και τις δυνάμεις που πρόσκεινται στον Σύρο πρόεδρο Ahmed al-Sharaa. Σύμφωνα με την Telegraph, η αμιγώς γυναικεία κουρδική πολιτοφυλακή, που αριθμούσε έως και 24.000 μαχήτριες στο αποκορύφωμα του αγώνα κατά του Islamic State, ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας της δεν είναι μόνο στρατιωτικός, αλλά βαθιά πολιτικός και κοινωνικός, συνδεδεμένος με την κουρδική αυτονομία και τα δικαιώματα των γυναικών.

Η εκπρόσωπος της YPJ, Ρούξεν Μοχάμεντ, μιλώντας στην Κάμιςλι, την άτυπη «πρωτεύουσα» των Κούρδων στη βόρεια Συρία, τόνισε ότι η ένοπλη αντίσταση αποτελεί ζήτημα επιβίωσης. Όπως ανέφερε, οι γυναίκες μαχήτριες πήραν τα όπλα για να προστατεύσουν την ταυτότητα, την αυτονομία και την ίδια τους την ύπαρξη, σε ένα περιβάλλον όπου, όπως λένε, κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Η YPJ αποτέλεσε βασικό πυλώνα της κουρδικής συμμαχίας που υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάληψη πρώην εδαφών του IS και στη δημιουργία μιας μη αναγνωρισμένης αυτόνομης διοίκησης, όπου ζουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι. Ωστόσο, από τις αρχές του έτους, οι κουρδικές δυνάμεις έχουν χάσει περίπου το 80% των εδαφών τους έπειτα από επιθετικές επιχειρήσεις της νέας συριακής κυβέρνησης, γεγονός που τις οδήγησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία και σε συμφωνία κατανομής εξουσίας που θεωρείται δυσμενής.

Παρά τη συμφωνία, η YPJ δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενό της, με την ηγεσία της να ξεκαθαρίζει ότι οι γυναικείες μονάδες θα συνεχίσουν να υφίστανται ως αυτόνομη ένοπλη δύναμη εντός των κουρδικών σχηματισμών. Η Μοχάμεντ υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος αλ-Σαράα είχε στο παρελθόν ηγηθεί της Jabhat al-Nusra, συγκρουόμενος με την YPJ από τα πρώτα χρόνια του 14ετούς εμφυλίου πολέμου, ενώ σημείωσε πως η ιδεολογία της σημερινής κυβέρνησης της Δαμασκού αντιτίθεται ανοιχτά στη συμμετοχή των γυναικών στον στρατό, την πολιτική και τη δημόσια ζωή.

Σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, μικρά τμήματα κυβερνητικών δυνάμεων εισήλθαν τις τελευταίες ημέρες σε κουρδικές περιοχές, με ανταλλαγές πυρών και εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία, καθώς μέλη φιλοκυβερνητικών ομάδων έκαναν χειρονομίες συνδεδεμένες με το Ισλαμικό Κράτος. Την ίδια ώρα, οι μαχήτριες της YPJ παραμένουν στις πρώτες γραμμές, περιπολούν κουρδικές πόλεις και φρουρούν εγκαταστάσεις κράτησης τζιχαντιστών, ακόμη και στρατόπεδα όπου κρατούνται πρώην μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφέρουν κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και να προετοιμάζουν σταδιακή αποχώρηση από την περιοχή, οι φόβοι για νέα κυβερνητική επίθεση εντείνονται. Παρά ταύτα, η YPJ διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των βαρέων όπλων και των τεθωρακισμένων της, υπογραμμίζοντας ότι, είτε σε πόλεμο είτε σε ειρήνη, δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα κεκτημένα των Κούρδων και των γυναικών στη βόρεια Συρία.