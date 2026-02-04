Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προχώρησε στην επαναφορά για έναν ακόμη χρόνο της συμφωνίας African Growth and Opportunity Act (AGOA, «πράξη για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες στην Αφρική»), η οποία επιτρέπει τη δασμολογική ελάφρυνση προϊόντων που εισάγονται από αφρικανικές χώρες στην αμερικανική αγορά. Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ από χθες Τρίτη και θα διαρκέσει τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο για το εμπόριο, Τζέιμι Γκριρ, να ξεκαθαρίζει ότι προβλέπεται και αναδρομική ισχύς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, την ημερομηνία που είχε λήξει η προηγούμενη παράταση της AGOA.

Η ανανέωση της συμφωνίας αποτέλεσε μέρος του νομοσχεδίου που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο έβαλε τέλος στην τριήμερη παράλυση ομοσπονδιακών κρατικών υπηρεσιών.

Πολιτικές παρεμβάσεις και όροι επέκτασης

Η διαδικασία ανανέωσης της AGOA προβλημάτισε το αμερικανικό Κογκρέσο, με τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προτείνει τριετή επέκταση και τη Γερουσία να επιβάλλει τελικά μόλις έναν χρόνο παράτασης. Καθοριστικής σημασίας ήταν ο ρόλος που αποδόθηκε στη συμφωνία, η οποία θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Αφρικής από το 2000, όταν θεσπίστηκε επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον.

Η AGOA προσφέρει προτιμησιακή μεταχείριση σε αφρικανικά προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ο πολιτικός πλουραλισμός, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Εκτιμάται ότι περίπου τριάντα αφρικανικές χώρες επωφελούνται—τουλάχιστον θεωρητικά—από το καθεστώς αυτό, το οποίο αφορά ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, από είδη ένδυσης ως γεωργικά προϊόντα και αυτοκίνητα.

Πιέσεις της Ουάσινγκτον και νέες απαιτήσεις

Κατά την πρόσφατη περίοδο, η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε στρατηγικά την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας ως μέσο πίεσης απέναντι σε αφρικανικά κράτη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, είχε αναγνωρίσει ότι η Ουάσινγκτον συνέδεσε το ζήτημα της επέκτασης της AGOA με την αποδοχή από τη Γκάνα μεταναστών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση τόνισε ότι οι αφρικανικές χώρες πρέπει να ανοίξουν περαιτέρω τις αγορές τους για τα αμερικανικά προϊόντα, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση των προνομίων της AGOA.

Όπως επισημάνθηκε στην επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου εμπορίου Τζέιμι Γκριρ, «η AGOA του 21ου αιώνα πρέπει να απαιτεί από τους εμπορικούς εταίρους μας περισσότερα και να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τους για τις αμερικανικές εταιρείες, τους αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Ο ίδιος προσέθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί να συνεργαστεί με το Κογκρέσο ώστε να εκσυγχρονιστεί η συμφωνία και να «ευθυγραμμίζεται με την πολιτική ‘Πρώτα η Αμερική’ του προέδρου Τραμπ».

