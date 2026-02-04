Στον «συνήθη ύποπτο», τη Ρωσία, στρέφονται οι υποψίες των γερμανικών και ευρωπαϊκών αρχών, για ενδεχόμενη εμπλοκή στην παράξενη υπόθεση της απόπειρας δολιοφθοράς στη γερμανική κορβέτα Emden. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε μεγάλα γερμανικά ΜΜΕ, οι συλλήψεις των φερόμενων ως αυτουργών, ενός 37χρονου Ρουμάνου και ενός 54χρονου Έλληνα μουσουλμάνου από τα Πομακοχώρια της Θράκης, αφ' ενός συνδέεται με μια σειρά από εσκεμμένες και σοβαρές ζημιές στην κορβέτα Emden τον Ιανουάριο του 2025.

Αφ' ετέρου, διάφορες επιμέρους ενδείξεις συνάδουν προς το σενάριο μιας μυστικής ρωσικής επιχείρησης, με στόχο τη δημιουργία ανωμαλίας στις γερμανικές/ευρωπαϊκές δυνάμεις που αναπτύσσονται κυρίως στη Βαλτική.

Εντύπωση προκαλεί, βεβαίως, ότι η απόπειρα δολιοφθοράς παρατηρείται σε μια κορβέτα, δηλαδή σε ένα από τα μικρότερα (σε διαστάσεις-εκτόπισμα, αλλά και οπλισμό) σκάφη του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κακόβουλη ενέργεια που οδήγησε στη σύλληψη των δύο υπόπτων, ακριβώς επειδή ήταν αρκετά μεθοδική και εκτεταμένη, έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, τόσο στη Γερμανία όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα, δε, προς την κατεύθυνση του «ρωσικού δακτύλου», σε μια περίοδο όξυνσης του νέου «Ψυχρού Πολέμου», ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, την εσωτερική αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεση, στο στόχαστρο των αρχών τίθενται οι κατώτεροι, οι λεγόμενοι «αναλώσιμοι» εκτελεστές των αποστολών, δηλαδή μικροκακοποιοί ή άτομα χωρίς ποινικό μητρώο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ευκαιριακοί ανειδίκευτοι εργάτες, οικονομικοί μετανάστες και λούμπεν πλάνητες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε δισταγμούς ούτε επίγνωση του έργου που αναλαμβάνουν. Απλώς εκτελούν τις εντολές από τους ανθρώπους που τους στρατολογούν και αμείβονται αναλόγως -ενώ υπάρχουν ενδείξεις ακόμη και για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.

Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση της συγκεκριμένης δολιοφθοράς, ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 είχαν εντοπιστεί στην κορβέτα Emden εξόχως επικίνδυνες παρεμβάσεις, όπως η απόπειρα καταστροφής των μηχανών του πλοίου με αμμοχάλικο μέσα στους κυλίνδρους, το μπλοκάρισμα των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου, καθώς και η μόλυνση του κυκλώματος πόσιμου νερού. Παρόλ' αυτά, η υπόθεση έμοιαζε να έχει αποσιωπηθεί, έως ότου την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 ανακοινωθεί από την ευρωπαϊκή Eurojust η σύλληψη των δύο υπόπτων, του 37χρονου Ρουμάνου στο Αμβούργο και του 54χρονου Έλληνα στο χωριό Κοπτερό Ροδόπης, ένα από τα λεγόμενα «Πομακοχώρια» της Θράκης.

Η σύλληψη του μουσουλμάνου Έλληνα έγινε από στελέχη της Ασφάλειας Κομοτηνής, οι οποίοι συνοδεύονταν από μια ομάδα Γερμανών αστυνομικών, η οποία ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για να συμμετάσχει στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του υπόπτου. Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε, ήδη από τις 10 Οκτωβρίου 2025, ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια ύποπτη ενέργειά του, όπως πχ ταξίδια, επαφές κ.ο.κ. κατά το προηγούμενο διάστημα.

Την επιχείρηση που κατέληξε στη διπλή σύλληψη των υπόπτων συντόνισε η Eurojust, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διακρατική συνεργασία στην εφαρμογή της ποινικής δικαιοσύνης, η οποία εδρεύει στη Χάγη. Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή Γερμανών, Ελλήνων και Ρουμάνων πρακτόρων.

Στο σπίτι του συλληφθέντος βρέθηκαν 19 τραπεζικά βιβλιάρια με μικρο-ποσά, 6 κινητά τηλέφωνα, 3 φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων USB, 1 σκληρός δίσκος και 1 κάρτα SIM.

Σε βάρος του 54χρονου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές, στα πλαίσια διενεργούμενης έρευνας περί «πράξεων δολιοφθοράς σε μέσα άμυνας», εννοώντας την Emden και ενδεχομένως κι άλλες γερμανικές κορβέτες.

Πηγή: Πρώτο Θέμα