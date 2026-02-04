Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια που υπήρξε έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ-Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επικοινώνησε σήμερα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινοβραδινών ρωσικών πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, χιλιάδες νοικοκυριά σε ουκρανικές πόλεις – συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου – έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, καθώς ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στο Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους, αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη.

Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν επίσης τη στρατηγική σημασία της αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters