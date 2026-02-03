Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και παράδοξα επεισόδια στην ιστορία των αμερικανικών κόμικς καταγράφηκε το 1988, όταν ο Ιρανός ηγέτης Αγιατολάχ Χομεϊνί εμφανίστηκε, δίπλα στονΤζόκερ στο τεύχος Batman #429, μέρος της θρυλικής ιστορίας A Death in the Family.

Το τεύχος έμεινε στην ιστορία κυρίως για τον θάνατο του Jason Todd, του δεύτερου Robin, έπειτα από μια πρωτοφανή για την εποχή ψηφοφορία αναγνωστών, οι οποίοι κλήθηκαν μέσω τηλεφωνικής γραμμής να αποφασίσουν αν ο χαρακτήρας θα ζούσε ή θα πέθαινε. Με οριακή διαφορά ψήφων, οι αναγνώστες επέλεξαν τον θάνατό του, σε ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της σειράς Batman.



Στο ίδιο αφήγημα, ο Joker, έχοντας ήδη διαπράξει το έγκλημα που συγκλόνισε τον κόσμο των κόμικς, εμφανίζεται να αποκτά διπλωματική ασυλία ως απεσταλμένος του Ιράν, έπειτα από υποτιθέμενη συνεργασία με τον Αγιατολάχ Χομεϊνί. Η πλοκή κορυφώνεται με τον Joker να επιχειρεί επίθεση με τοξικό αέριο στα Ηνωμένα Έθνη, σε μια υπερβολική και σατιρική απεικόνιση της διεθνούς πολιτικής σκηνής της δεκαετίας του ’80.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο ακραίες και κακόφημες πολιτικές αλληγορίες στα κόμικς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο συνδύασε πραγματικά πολιτικά πρόσωπα με κακούς της ποπ κουλτούρας, σε μια αφήγηση που πολλοί χαρακτήρισαν προϊόν της ψυχροπολεμικής και μετα-επαναστατικής εποχής.







