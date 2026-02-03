Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, την επομένη από το μερικό άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Η νέα αυτή επίσκεψη στο Ισραήλ του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιείται πριν από τις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγές και μέσα ενημέρωσης, Ιράν και οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την Παρασκευή στην Τουρκία. Ο Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, σε μια προσπάθεια να δώσουν νέα πνοή στη διπλωματία και να σκορπίσουν τους φόβους για έναν νέο περιφερειακό πόλεμο.

Η σημερινή είναι η δεύτερη επίσκεψη Γουίτκοφ στο Ισραήλ μέσα σε περίπου δέκα ημέρες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, συνοδευόμενος στην προηγούμενη συνάντηση από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, είχε ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια προηγούμενης επίσκεψης στις 24 Ιανουαρίου για να ανοίξει γρήγορα το πέρασμα της Ράφα.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη σημερινή συνάντηση Γουίτκοφ - Νετανιάχου, δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ