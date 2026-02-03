Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων νέων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επανέφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που στην Τουρκία είχε ήδη απασχολήσει τη Δικαιοσύνη: υπήρξε πράγματι σύνδεση του δικτύου Επστάιν με απαγωγές παιδιών από την Τουρκία ή πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δεν άντεξε στον έλεγχο των αποδείξεων;

Δικαστική κρίση χωρίς τεκμήρια

Η πρώτη θεσμική απάντηση ήρθε από το φάκελο της Εισαγγελίας της Άγκυρας, η οποία αποφάσισε στις 16 Ιουνίου 2025 την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ρητά ότι «δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο πως τα αποδιδόμενα αδικήματα τελέστηκαν εντός της Τουρκίας».

Η απόφαση ήρθε ως απάντηση στη μήνυση που είχε καταθέσει στις 16 Ιανουαρίου 2024 η οργάνωση Πρώτα τα Παιδιά και οι Γυναίκες, ζητώντας τη διερεύνηση ισχυρισμών περί ένταξης παιδιών από την Τουρκία στο εγκληματικό δίκτυο του Τζέφρι Επστάιν.

Η δικηγόρος της οργάνωσης Πρώτα τα Παιδιά και οι Γυναίκες, Χεντιγιέ Γκιοκτσέ Μπαϊκάλ, ανακοίνωσε ότι θα ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης, επικαλούμενη νέα στοιχεία που προέκυψαν από τα πρόσφατα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως δήλωσε, «με τα νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, προκύπτουν επιπλέον δεδομένα, τα οποία καθιστούν αναγκαίο το άνοιγμα της έρευνας εκ νέου».

Υπενθύμισε ότι ήδη από την αρχική προσφυγή είχε ζητηθεί η αυτεπάγγελτη διερεύνηση αδικημάτων, όπως η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, η εμπορία ανθρώπων και η μαστροπεία.

Η Μπαϊκάλ υποστήριξε ότι από την αρχειοθέτηση προκύπτει πως η έρευνα περιορίστηκε αποκλειστικά στο πρόσωπο που αναφερόταν ονομαστικά στη μήνυση. Τόνισε ότι σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών απαιτείται «ενεργή, πολυεπίπεδη και εις βάθος διερεύνηση», ανεξαρτήτως του αν τα αρχικά στοιχεία είναι περιορισμένα.

Διεθνείς δεσμεύσεις και κρατική ευθύνη

Η δικηγόρος επικαλέστηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην οποία η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος έχει νομική υποχρέωση να προστατεύει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επαναφορά της υπόθεσης στη διεθνή επικαιρότητα ενισχύει τη βαρύτητα των καταγγελιών.

Η Δικαιοσύνη μίλησε, αλλά η συζήτηση δεν έκλεισε

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτει απόφαση ή αποδεικτικό υλικό που να τεκμηριώνει ότι ο Τζέφρι Επστάιν απήγαγε παιδιά από την Τουρκία. Η τουρκική Δικαιοσύνη έκρινε πως δεν στοιχειοθετείται ποινική δίωξη εντός της επικράτειας. Ωστόσο, η επιμονή των καταγγελλόντων και η συνεχιζόμενη διεθνής αποκάλυψη εγγράφων διατηρούν ανοιχτό όχι τόσο το ερώτημα της ενοχής, όσο εκείνο της πληρότητας της έρευνας.