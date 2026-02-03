Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας την χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ηταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για την βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C .

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ