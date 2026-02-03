Τα πλήγματα που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας ήταν «τα πιο ισχυρά» της φετινής χρονιάς, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική εταιρεία διαχείρισης του δικτύου DTEK.

«Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο ισχυρή επίθεση εναντίον του ενεργειακού τομέα από την αρχή του έτους», επεσήμανε η ιδιωτική αυτή εταιρεία στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια, εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στο Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και τη Ντνίπρο, υπέστησαν ζημιές και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ