Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πλήγμα του ουκρανικού πυροβολικού στην περιφέρεια της Χερσώνας, που ελέγχεται εν μέρει από τη Ρωσία, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα.

Το πλήγμα των «ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» έθεσε στο στόχαστρο «μη στρατιωτικές υποδομές» στην πόλη Νόβα Καχόβκα, δήλωσε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Βλαντίμιρ Σάλντο.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν» στο πλήγμα αυτό που έθεσε στο στόχαστρο κυρίως ένα κατάστημα τροφίμων και ένα διοικητικό κτίριο, είπε, διευκρινίζοντας πως υπάρχουν επίσης «τραυματίες».

Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός κτιρίου με σπασμένα παράθυρα και αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ζημιές εκεί κοντά.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τη Νόβα Καχόβκα, στρατηγική πόλη όπου βρίσκεται το φράγμα της Καχόβκα, στις αρχές της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022. Πριν από τον πόλεμο, η πόλη είχε περίπου 60.000 κατοίκους.



Διαβάστε επίσης: Κίεβο: Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε εμβληματικό μνημείο του Β' Παγκοσμίου





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ