Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία με 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 60 πυραύλους, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, προσθέτοντας πως η Μόσχα περίμενε να πέσουν οι θερμοκρασίες πριν επιτεθεί στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

«Ούτε οι αναμενόμενες διπλωματικές προσπάθειες αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι ούτε οι υποσχέσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον εμπόδισαν να συνεχίσει την τρομοκρατία εναντίον απλών ανθρώπων στον πιο σκληρό χειμώνα», έγραψε ο Σίμπιχα στο X.

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και σε άλλα αστικά κέντρα, δήλωσαν αξιωματούχοι, προκαλώντας πυρκαγιές και καταφέρνοντας νέα πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή.

Από τα πλήγματα τραυματίσθηκαν τέσσερις άνθρωποι, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Πραγματοποιήθηκαν την παραμονή των επόμενων σχεδιαζόμενων τριμερών συνομιλιών, Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Στο Κίεβο, όπου η θερμοκρασία έπεσε τη νύκτα σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις μετά τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι έγινε επίθεση τόσο με πυραύλους όσο και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πέντε συνοικίες, πλήττοντας συγκροτήματα διαμερισμάτων και ένα κτίριο που στέγαζε έναν παιδικό σταθμό, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας.

Ο αεροπορικός συναγερμός παρέμεινε σε ισχύ για περισσότερο από πέντε ώρες.





Kyiv: Video posted on Telegram this evening shows an apartment on fire after ballistic missle and drone attacks from Russia pic.twitter.com/msTgcy5PsQ — Flash Intel Live (@flashintellive) February 3, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ