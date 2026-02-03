Το 1959, δίπλα στον Έλβις Πρίσλεϊ με τον πηγαίο ερωτισμό που ηλέκτριζε το κοινό και πολύ περισσότερο τα κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχε ο Μπάντι Χόλι. Ένας νεαρός μουσικός με καθαρό πρόσωπο, ωραία φωνή και κοκκάλινα γυαλιά.

Το νήμα της πορείας του Μπάντι Χόλι κόπηκε απότομα σαν σήμερα πριν από 67 χρόνια σε ένα τραγικό δυστύχημα με μικρό αεροσκάφος. Για τους Αμερικανούς ήταν η «ημέρα που πέθανε η μουσική».

Ο 22χρονος Μπάντι Χόλι σκοτώθηκε μαζί άλλους δύο μουσικούς, τον Ρίτσι Βάλενς, που ήταν μόλις 17 ετών, και τον Τζάιλς Ρίτσαρντσον, που ήταν 28 ετών.

Το δυστύχημα ήταν ένα σοκ για τους νέους της εποχής.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, ένας άλλος μουσικός, ο Ντον Μακλίν, μίλησε για την «ημέρα που πέθανε η μουσική». Το τραγούδι του Μακλίν, το «American Pie», ξεχειλίζει από νοσταλγία για τα (όχι και τόσο) παλιά και για τους τρεις ταλαντούχους τραγουδιστές που έφυγαν πρόωρα.

Ειδικά ο Μπάντι Χόλι που είχε αλλάξει το τοπίο της ροκ, λίγο πριν απογειωθεί τη δεκαετία του 60.

Ο Χόλι ήταν τραγουδοποιός: έγραφε μόνος του στίχους και μουσική (πολύ σπάνιο τότε), ήταν ενορχηστρωτής και φυσικά εμφανιζόταν ο ίδιος για να τα ερμηνεύσει.

Στον Μπάντι Χόλι χρωστούν πολλά οι Rolling Stones και οι Beatles, που ήταν τότε σχεδόν παιδιά στα πρώτα βήματά τους. Χρωστούν και κατοπινοί μουσικοί, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν που ήταν τότε 10 ετών.

Και ο Μπομπ Ντίλαν που, στα 17 του, είδε τη συναυλία του Μπάντι Χόλι δύο ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Το 2017 τον μνημόνευσε στη διάλεξή του για το Νόμπελ Λογοτεχνίας: «Κάτι σε αυτόν φαινόταν μόνιμο και με γέμιζε με πεποίθηση. Τότε, ξαφνικά, συνέβη κάτι παράξενο. Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και μου μετέδωσε κάτι, κάτι που δεν ήξερα τι ήταν. Μου έφερε ρίγος.»

Κακός προγραμματισμός και ακραίες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στο δυστύχημα.

Οι τρεις μουσικοί περιόδευαν μαζί με μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό και οι αποστάσεις που έπρεπε να διανύσουν από πόλη σε πόλη μεγάλες – και μάλιστα μέσα σε δριμύ ψύχος και επαρχιακούς δρόμους. Τα λεωφορεία δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα λόγω των καιρικών συνθηκών, πολλές φορές μάλιστα δεν είχαν καν θέρμανση.

Μέσα στην περιοδεία, ο Βάλενς και ο Ρίτσαρντσον αρρώστησαν με γρίπη ενώ ο ντράμερ του Μπάντι Χόλι είχε κρυοπαγήματα στα πόδια.

Μία ημέρα πριν σκοτωθούν έπαιξαν στο Κλίαρ Λέικ της Αϊόβας, ενώ η επόμενη συναυλία τους, μία ημέρα αργότερα, θα ήταν στο Μουρχεντ της Μοντάνα, μια πόλη σε απόσταση 600 χιλιομέτρων.

Αποφάσισαν να νοικιάσουν ένα μονοκινητήριο Beechcraft Bonanza για το Φάργκο (το πιο κοντινό αεροδρόμιο στο Μουρχεντ), ένα αεροσκάφος για τρία άτομα και έναν πιλότο. Μπήκαν ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσαρντσον λόγω γρίπης και ο Βάλενς που κέρδισε στο «κορώνα-γράμματα» με έναν άλλο μουσικό.

Όταν ο Μπάντι Χόλι αστειεύτηκε στον μπασίστα του «μακάρι να ξαναπαγώσει το παλιολεωφορείο σας», αυτός απάντησε με ένα αστείο που ανατριαχιάζει: «Μακάρι να πέσει το αεροπλάνο σας».

Απογειώθηκαν τελικά γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα, αλλά το αεροσκάφος ποτέ δεν επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου.

Η έρευνα με το πρώτο φως της ημέρας έδειξε ότι το μονοκινητήριο είχε καταπέσει 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, με το φτερό να έχει σκάψει ένα αυλάκι στην παγωμένη γη. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν επιτόπου, οι τρεις μάλιστα βρέθηκαν έξω από την καμπίνα.

Πολλά έφταιξαν για αυτή την τραγωδία. Ο πιλότος δεν είχε αρκετές ώρες ενόργανης πτήσης ενώ η εταιρεία είχε πιστοποίηση για πτήσεις μόνο σε συνθήκες μεγάλης ορατότητας που δεν υπήρχαν καθόλου την ώρα της τραγωδίας. Η περιοχή ήταν τόσο αραιοκατοικημένη που ο πιλότος δεν είχε σημάδια στο έδαφος να τον βοηθούν.

Πέρα από αυτό, ο πιλότος δεν είχε ενημερωθεί για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με την πτώση της θερμοκρασίας, το χιόνι που είχε αρχίσει να πέφτει, τους ισχυρούς ανέμους και την κακή ορατότητα.

