Η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ ορίστηκε επίσημα από τη Χιλή ως υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, με την υποστήριξη του Μεξικού και της Βραζιλίας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς.

Η Μισέλ Μπατσελέτ, 74 ετών, παιδίατρος στο επάγγελμα, είναι η μόνη γυναίκα που ανήλθε στην προεδρία της Χιλής (2006-2010 και 2014-2018). Στη συνέχεια διορίστηκε εκτελεστική διευθύντρια του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013), κατόπιν ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για να ανθρώπινα δικαιώματα (2018-2022).

"Η υποψηφιότητα της προέδρου Μπατσελέτ, η οποία έχει ήδη καταχωρηθεί στον ΟΗΕ, θα παρουσιαστεί από κοινού με τις αδελφές χώρες Βραζιλία και Μεξικό", δήλωσε ο Μπόριτς σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στο προεδρικό μέγαρο του Σαντιάγο.

Η Μισέλ Μπατσελέτ είναι μα από τις υποψήφιες για τη διαδοχή του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Πορτογάλου Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

"Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που είμαι υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα όχι μόνο από τη Χιλή αλλά και από τη Βραζιλία και το Μεξικό. Ευχαριστώ όλους όσοι υποστηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα και αναλαμβάνω τη βαριά ευθύνη που αυτό συνεπάγεται", σχολίασε η Μπατσελέτ καθώς ήταν δίπλα στον Μπόριτς.

Στα 80 χρόνια λειτουργίας του, καμιά γυναίκα δεν έχει αναλάβει την πλέον υψηλή θέση του ΟΗΕ και ένας μόνος εκπρόσωπος της Λατινικής Αμερικής έχει διοριστεί στη θέση αυτή: ο Περουβιανός διπλωμάτης Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ μεταξύ 1982 και 1991.

Σύμφωνα με έναν άγραφο νόμο, ο οποίος δεν τηρείται πάντα, η γενική γραμματεία ανατίθεται με τη σειρά της ανάμεσα στις μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Θεωρητικά, αυτή τη φορά, θα ήταν η σειρά της Λατινικής Αμερικής, με ισχυρή πιθανότητα να διοριστεί μια γυναίκα.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, γενική γραμματέας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η Αλίσια Μπάρσενα, υπουργός Περιβάλλοντος του Μεξικού, η Μία Μότλεϊ, πρωθυπουργός των Μπαρμπάντος και ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι, διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) είναι επίσης υποψήφιοι για τη θέση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

