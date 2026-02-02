Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που επιβεβαιώνουν αμερικανικά και ιρανικά ΜΜΕ.

Οι Γουίτκοφ και Αρακτσί αναμένεται να συζητήσουν ένα πιθανό πυρηνικό σύμφωνο, μετά την εντολή που έδωσε σήμερα ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα.

Διαβάστε επίσης: Εντολή Προέδρου Ιράν για έναρξη διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ για τα πυρηνικά