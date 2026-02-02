Σημαντική διπλωματική εξέλιξη καταγράφεται στις σχέσεις Ιράν–Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή για την έναρξη συνομιλιών με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Την πληροφορία μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμη κυβερνητική πηγή, ενώ το σχετικό δημοσίευμα αναπαράχθηκε τόσο από την κρατική εφημερίδα Iran όσο και από τη μεταρρυθμιστική Shargh. Όπως αναφέρεται, «Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για τον πυρηνικό φάκελο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα.



Στο ίδιο πλάισιο διπλωματική πηγή δήλωσε στο Tasnim ότι έχει επιβεβαιωθεί η πιθανότητα έναρξης συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών τις προσεχείς ημέρες, με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο χρόνος και ο τόπος των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ εκτιμάται ότι σε αυτές θα συμμετάσχουν ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Πίεση και απειλές από Ουάσιγκτον

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης, μετά τη θανατηφόρα καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν τον περασμένο μήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτική δράση, διατάσσοντας παράλληλα την αποστολή ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ διατηρεί δημόσια τη θέση ότι ελπίζει σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει στρατιωτική σύγκρουση, τονίζοντας ωστόσο ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη.

«Διπλωματία, αλλά χωρίς τελεσίγραφα»

Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baqaei δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση πλαισίου και μεθοδολογίας για τις διαπραγματεύσεις, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, μηνύματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον διαβιβάζονται μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών.

«Έχουν ήδη τεθεί αρκετά ζητήματα και εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, την οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο των πιθανών συνομιλιών.

Την ίδια στιγμή, ο Baqaei ξεκαθάρισε ότι το Ιράν «δεν αποδέχεται ποτέ τελεσίγραφα», αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει αν έχει ληφθεί επίσημο μήνυμα με χρονικό περιορισμό από την αμερικανική πλευρά.

Πυρηνικό πρόγραμμα και διεθνείς ανησυχίες

Η Δύση εκφράζει εδώ και χρόνια την ανησυχία ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο την κατασκευή ατομικού όπλου – ισχυρισμό που η Τεχεράνη απορρίπτει, επιμένοντας ότι οι δραστηριότητές της έχουν αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι επιδιώκουν τη διπλωματία, προειδοποιώντας όμως πως θα υπάρξει «ανεξέλεγκτη απάντηση» σε οποιαδήποτε επίθεση.



