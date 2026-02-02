Η ευρείας κυκλοφορίας φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ το Σαββατοκύριακο σε ειδικό ένθετο υπό τον τίτλο «Τουρκία 2026: Η ισχυρή σταθερότητα θα αυξήσει την ευημερία», φιλοξένησε άρθρα υπουργών της τουρκικής κυβέρνησης. Κεντρική θέση κατέχει το άρθρο του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τίτλο «Τουρκική Εξωτερική Πολιτική και Περιφερειακή Αυτεξουσιότητα», στο οποίο σκιαγραφείται το στρατηγικό πλαίσιο της Άγκυρας για την επόμενη χρονιά.

Στρατηγικές προτεραιότητες σε έναν κόσμο αβεβαιότητας

Η τουρκική διπλωματία τοποθετείται, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο κινδύνους αλλά και ευκαιρίες, τις οποίες η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει.

«Οι θεμελιώδεις στρατηγικές προτεραιότητες του οράματος της εξωτερικής μας πολιτικής συνίστανται στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας, στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, στην επέκταση των εξωτερικών μας σχέσεων και στη συμβολή στον παγκόσμιο μετασχηματισμό».

Ο Χακάν Φιντάν σημειώνει ότι η Τουρκία βρίσκεται «σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου επικρατούν αβεβαιότητες», τονίζοντας ότι, υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδύονται ταυτόχρονα ευκαιρίες και κίνδυνοι. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα κινείται «στο πλαίσιο μιας αντίληψης που συνδυάζει μια ανεξάρτητη εθνική εξωτερική πολιτική, μια προσέγγιση βασισμένη σε αρχές και ευσυνειδησία και μια επιδέξια διπλωματία».

Σταθερότητα και ενεργός ρόλος στις περιφερειακές κρίσεις

Η Τουρκία αυτοπαρουσιάζεται ως νησίδα σταθερότητας σε μια περιοχή που φλέγεται από συγκρούσεις, αναλαμβάνοντας αυξημένη ευθύνη για τη διαχείρισή τους.

«Σήμερα, διαπιστώνουμε ότι σημαντικό μέρος των κρίσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ατζέντας λαμβάνουν χώρα στην κοντινή μας γεωγραφία. Η Τουρκία, εν μέσω αυτών των κρίσεων, αποτελεί ουσιαστικά μια νησίδα σταθερότητας και ειρήνης».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Άγκυρα δεν διαχωρίζει τη δική της ασφάλεια από εκείνη της περιοχής: «Δεν αντιλαμβανόμαστε τη σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής μας ως ξεχωριστές από τη σταθερότητα και την ειρήνη στη χώρα».

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλώνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει και το 2026 «να επιδεικνύει σταθερή στάση κατά της σφαγής στη Γάζα» και να εργάζεται για μόνιμη εκεχειρία, απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και λύση δύο κρατών. Παράλληλα, αναφέρεται στη διπλωματική δραστηριότητα της Άγκυρας για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, τη Συρία, τον Νότιο Καύκασο, την ‘ΤΔΒΚ’ και την ανατολική Μεσόγειο.

Περιφερειακή αυτεξουσιότητα ως βασικό δόγμα

Κεντρική έννοια του άρθρου αποτελεί η «περιφερειακή αυτεξουσιότητα», την οποία η Τουρκία προβάλλει ως εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης κρίσεων.

Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, «η έννοια της “περιφερειακής αυτεξουσιότητας” θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προοπτικής της εξωτερικής πολιτικής μας το 2026». Η αρχή αυτή, όπως εξηγεί, βασίζεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους περιφερειακούς δρώντες και υλοποιείται μέσω σχημάτων όπως η Πλατφόρμα Ειρήνης των Βαλκανίων, το σχήμα 3+3 στον Νότιο Καύκασο και ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών.

Ευημερία και γεωοικονομία

Η εξωτερική πολιτική συνδέεται ευθέως με την οικονομία και τα δίκτυα ενέργειας και μεταφορών.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει τη σημασία του «Μέσου Διαδρόμου» ως ασφαλούς οδού μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς και του έργου «Αναπτυξιακή Οδός» με το Ιράκ, υπογραμμίζοντας ότι η περιφερειακή ευημερία μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω διασυνδεσιμότητας και συνεργασίας.

Επέκταση της θεσμικής βάσης και διεθνών σχέσεων

Η Άγκυρα επενδύει στην εμβάθυνση των θεσμικών της δεσμών, τόσο με τη Δύση όσο και με τον ευρύτερο παγκόσμιο Νότο.

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρεται στους μηχανισμούς στρατηγικής συνεργασίας με σχεδόν 50 χώρες, στις σχέσεις με την ΕΕ και στο στόχο της πλήρους ένταξης, αλλά και στον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι το 2026 η Άγκυρα θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας.

Ένα εκτεταμένο διπλωματικό δίκτυο

Επίσης, η διπλωματική παρουσία προβάλλεται ως δείκτης ισχύος και παγκόσμιας εμβέλειας. «Είμαι υπερήφανος που δηλώνω εκ μέρους της χώρας μας ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες με το πιο εκτεταμένο διπλωματικό δίκτυο στον κόσμο», αναφέρει, σημειώνοντας ότι οι ξένες αποστολές αυξήθηκαν από 163 το 2002 σε 264 σήμερα.

Παγκόσμιος μετασχηματισμός και Τουρκία

Το άρθρο κλείνει με μια συνολική κριτική στη σημερινή διεθνή τάξη πραγμάτων. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι κρίσεις, με αιχμή τη Γάζα, έχουν αποκαλύψει τα όρια και τη νομιμοποιητική κρίση του διεθνούς συστήματος, τονίζοντας την ανάγκη μεταρρύθμισης προς ένα πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Με αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία παρουσιάζεται ως χώρα που φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στον παγκόσμιο μετασχηματισμό, προβάλλοντας τη διπλωματική της εμπειρία, την «ηθική στάση» και τη βούληση για σταθερότητα ως βασικά της εφόδια για το 2026.



Διαβάστε επίσης Τομ Μπάρακ: «Αδελφικός δεσμός Ερντογάν–Τραμπ» - Τι είπε για F-35 και S-400