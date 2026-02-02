Σαφή μηνύματα για το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ–Τουρκίας έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, τοποθετούμενος για το πρόγραμμα των F-35, την κρίση των S-400 και την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού KAAN.

Μιλώντας στο πλαίσιο Συνόδου για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο Μπάρακ υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πωλούν επί του παρόντος F-35 στην Τουρκία, επισημαίνοντας πως η Άγκυρα στράφηκε εναλλακτικά στην αγορά Eurofighter.

S-400 και κυρώσεις CAATSA

Ο Αμερικανός πρέσβης ξεκαθάρισε ότι το βασικό αγκάθι στις διμερείς σχέσεις παραμένει η απόκτηση των S-400 από τη Ρωσία, γεγονός που ενεργοποίησε τις κυρώσεις CAATSA από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Όπως είπε, το νομικό αυτό πλαίσιο συνεχίζει να μπλοκάρει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

«Η Τουρκία έχει ήδη ισχυρή αμυντική βιομηχανία»

Παρά τα εμπόδια, ο Μπαρακ αναγνώρισε την αμυντική αυτάρκεια που έχει αναπτύξει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι διαθέτει ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ιδίως στους τομείς των UAV και UCAV. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Άγκυρα αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή drones της Ουκρανίας, στοιχείο που αναδεικνύει τον ρόλο της στον πόλεμο και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

KAAN και ο ρόλος της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ο πρέσβης υπενθύμισε ότι η Τουρκία συμμετείχε αρχικά στο πρόγραμμα F-35, έχοντας ενεργό ρόλο στην παραγωγική αλυσίδα και στη συναρμολόγηση τμημάτων του αεροσκάφους. Τόνισε, ωστόσο, ότι τέσσερα F-35 που προορίζονταν για την Τουρκία παραμένουν αποθηκευμένα σε υπόστεγα στην Καλιφόρνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο του εθνικού προγράμματος KAAN, επισημαίνοντας ότι, παρότι δεν υπάρχει πώληση αμερικανικών μαχητικών, η Τουρκία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη μαχητικού νέας γενιάς.

«Αδελφική σχέση» Ερντογάν–Τραμπ

Ο Barrack σχολίασε και το πολιτικό σκέλος των σχέσεων Άγκυρας–Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερη προσωπική σχέση μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Υπάρχει ένας αδελφικός δεσμός, μια ασυνήθιστη αλλά ισχυρή σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον

Οι δηλώσεις Barrack σκιαγραφούν μια διττή εικόνα: από τη μία, τα θεσμικά και νομικά εμπόδια που κρατούν την Τουρκία εκτός F-35 λόγω S-400· από την άλλη, την αναγνώριση της ταχείας ανόδου της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και της στρατηγικής σημασίας της χώρας. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν –και υπό ποιες προϋποθέσεις– μπορεί να υπάρξει επαναπροσέγγιση στον τομέα των εξοπλισμών τα επόμενα χρόνια.



