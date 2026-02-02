Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου, καθώς έγγραφα που αποσφραγίστηκαν πρόσφατα φαίνεται να αποκαλύπτουν πολυετή και εκτενή επαφή με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αναφέρει η Guardian.

Η τελευταία δέσμη εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα Mette-Marit. Τα αρχεία περιέχουν πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο, υποδεικνύοντας ότι είχαν επαφή από το 2011 έως το 2014, σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG. Η Mette-Marit παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας το 2001.

Μια ευαίσθητη συγκυρία για τη βασιλική οικογένεια

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή, καθώς την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη του γιου της Mette-Marit, Marius Borg Høiby, με την κατηγορία του βιασμού. Ο Høiby γεννήθηκε από μια σχέση που είχε η πριγκίπισσα πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα διάδοχο Haakon.

Ο Høiby αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος βιασμός τεσσάρων γυναικών, καθώς και κατηγορίες για επίθεση και ναρκωτικά. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

Το Σάββατο, η Mette-Marit τοποθετήθηκε για τη σχέση της με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019:

«Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωσή της μέσω του παλατιού.

Ωστόσο, τα νορβηγικά μέσα εστιάζουν στο περιεχόμενο των emails, τα οποία ανταλλάχθηκαν χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν για προαγωγή στην πορνεία ανηλίκου στη Φλόριντα. Τα μηνύματα υποδηλώνουν μια οικειότητα:

Η Mette-Marit έγραψε στον Έπσταϊν ότι «μου εξάπτεις τη σκέψη» (you tickle my brain) και τον αποκάλεσε «τρυφερό» και «γλυκούλη».

Το 2012 τον χαρακτήρισε «πολύ γοητευτικό» και τον ρώτησε αν θα ήταν «απρεπές για μια μητέρα να προτείνει ως ταπετσαρία για τον 15χρονο γιο της δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ».

Σε άλλο μήνυμα, η πριγκίπισσα απάντησε στον Έπσταϊν (ο οποίος έλεγε ότι βρισκόταν σε «αναζήτηση συζύγου» στο Παρίσι) ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία», προσθέτοντας ότι οι Σκανδιναβές είναι «καλύτερο υλικό για σύζυγοι».

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η Mette-Marit διέμεινε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς για τέσσερις ημέρες το 2013, ενώ ο Έπσταϊν απουσίαζε. Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη στα αρχεία αυτά δεν συνεπάγεται απαραίτητα παράνομη δραστηριότητα.

Στη δήλωσή της, η 52χρονη πριγκίπισσα εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα θύματα του Έπσταϊν και παραδέχθηκε την ευθύνη της που δεν έλεγξε το παρελθόν του. Παρόλα αυτά, τα αρχεία περιλαμβάνουν ένα μήνυμα του 2011 όπου η ίδια παραδέχεται ότι τον είχε «γκουγκλάρει» και ότι «δεν φαινόταν και πολύ καλό», προσθέτοντας ένα emoji που χαμογελάει.

Το παλάτι ανακοίνωσε ότι η επικοινωνία διακόπηκε το 2014, όταν η πριγκίπισσα ένιωσε ότι ο Έπσταϊν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη γνωριμία τους ως μέσο πίεσης προς άλλους ανθρώπους. Το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί στη δίκη του Høiby, καθώς η Mette-Marit θα βρίσκεται σε ιδιωτικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι η πριγκίπισσα επέδειξε κακή κρίση

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε σήμερα ότι η πριγκίπισσα διάδοχος της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ επέδειξε εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπστιν, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπστιν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπστιν, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη που διατηρούσε επαφές, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Σήμερα ο Στέρε συμφώνησε μαζί της.

«Χρησιμοποιώ πραγματικά τα δικά της λόγια. Λέει ότι επέδειξε κακή κρίση. Συμφωνώ και νομίζω ότι αξίζει να το πω αυτό όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου γι' αυτό», δήλωσε ο Στέρε στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν έχει έρθει σε επαφή με τα ανάκτορα για το θέμα, ο Στέρε απάντησε αρνητικά.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Μέτε-Μάριτ και άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα του Έπστιν που δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους με τον αποθανόντα χρηματιστή.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν έχουν ρίξει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Στέρε. «Ίσως είναι λογικό να πούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν την έκταση των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί».

«ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΒΑΘΙΑ ΓΙ' ΑΥΤΟ»

Η δημοσίευση των νέων εγγράφων του Έπστιν έρχεται σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον γιο της Μέτε-Μάριτ, τον Μάριους, από μια σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, να αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση ξεκινά αύριο, Τρίτη.

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπστιν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.

«Λυπάμαι βαθιά γι' αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπστιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.

Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπσταϊν.

Πηγή: skai.gr - ΑΠΕ