Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απεικονίζεται σε φωτογραφία να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα, στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση Επστάιν.

Ο Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand, φαίνεται να κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν και δύο γυναίκες των οποίων η ταυτότητα είναι άγνωστη, σύμφωνα με το BBC. Δεν είναι σαφές από πότε είναι η φωτογραφία.

Μια δεύτερη φωτογραφία απεικονίζει τον Ζαν Λυκ Μπρουνέλ, ιδιοκτήτη πρακτορείου μοντέλων που αυτοκτόνησε ενώ περίμενε τη δίκη του στη Γαλλία για βιασμούς ανηλίκων και ενηλίκων, με τον Μπρετ Ράτνερ και τρεις γυναίκες αγνώστου ταυτότητας, όπως αναφέρει το Sky News.

Το να εμφανίζεται κανείς στις φωτογραφίες των εγγράφων δεν αποτελεί ένδειξη παραβατικής συμπεριφοράς.

Ο Μπρετ Ratner επέστρεψε στο προσκήνιο φέτος μετά τη σκηνοθεσία του «Melania», ενός ντοκιμαντέρ για τη σύζυγο του ΝτόναλντΤραμπ.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν ήταν μέρος μιας σειράς εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν, ο οποίος εξέπνευσε στο κελί του στις φυλακές, περιμένοντας τη δίκη του.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

