Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών προσφέρει στα στελέχη του πακέτα έως 100.000 στερλινών για να αποχωρήσουν εθελουσίως στο πλαίσιο σχεδίων για την κατάργηση εκατοντάδων θέσεων εργασίας στο υπουργείο αυτό, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times επικαλούμενοι πρόσωπα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Η βρετανή υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θέλει να μειώσει κατά 300 τα σχεδόν 2.100 μέλη του προσωπικού του υπουργείου μέχρι το 2030, αναφέρεται στο δημοσίευμα, στο οποίο προστίθεται ότι οι περικοπές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να μειωθούν κατά 16% τα διοικητικά κόστη σε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, το υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να προχωρήσει σε μερικές περικοπές θέσεων απασχόλησης, αν οι εθελούσιες αποχωρήσεις στα γραφεία του στο Λονδίνο, το Ντάρλινγκτον, το Νόργουιτς και το Εδιμβούργο δεν καλύψουν τον επιδιωκόμενο αριθμό.

«Το υπουργείο Οικονομικών έχει τους περισσότερους εργαζόμενους που είχε ποτέ, έτσι στη διάρκεια αυτής της περιόδου σταθερότητας είναι τώρα σωστό να μειώσουμε το μέγεθός μας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μέσω ενός προγράμματος εθελουσίας εξόδου, ευθυγραμμιζόμενοι με το σύνολο της κυβέρνησης», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ρόιτερς εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ