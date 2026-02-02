Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η άλλη πλευρά ανέφερε πως στοχοποίησε μέλη και εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 κι υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, με τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός λέει κατά κανόνα πως στοχοποιεί μέλη ή υποδομές του σιιτικού κινήματος, ενώ συνεχίζει να κατέχει πέντε τομείς στο λιβανικό έδαφος στα σύνορα, που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Το λιβανικό Υπουργείο Υγείας ανέφερε χθες πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Άμπα, στον νομό Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολάχ κοντά στην Άμπα «σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ».

Νωρίτερα χθες το λιβανικό Υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για βομβαρδισμό στη Σαΐντα με έναν τραυματία. Κατά τις πληροφορίες του ANI, στόχος ήταν εκσκαφέας που «προσπαθούσε να απομακρύνει συντρίμμια» προηγούμενης αεροπορικής επιδρομής.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως έβαλε στο στόχαστρο «οχήματα μηχανικού της Χεζμπολάχ» που χρησιμοποιούνταν για να ανοικοδομηθούν «εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής υποδομής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ