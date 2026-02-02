Ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία, πέθανε από πνιγμό όταν ναυάγησε πλεούμενο στο οποίο επέβαινε, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Γκονσαλίτο», καταζητείτο από τις αρχές των ΗΠΑ, που ήθελαν να τον δικάσουν για διακίνηση ουσιών.

Η Clan del Golfo, η οργάνωση στην οποία αποδίδονται οι μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης από την Κολομβία, χαρακτηρίστηκε το 2025 «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον. Το τρέχον διάστημα πάντως διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Γουστάβο Πέτρο στο εμιράτο του Κατάρ.

Ο Άλβαρο Χιμένες, επικεφαλής διαπραγματευτής διορισμένος από τον Πρόεδρο Πέτρο, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών. Το πλεούμενο στο οποίο είχε επιβιβαστεί ανατράπηκε στον νομό Κόρδοβα (βόρεια) και ο δεύτερος στην ιεραρχία της συμμορίας πνίγηκε, εξήγησε.

Οι κολομβιανές αρχές των καταζητούσαν για να τον προσαγάγουν σε δίκη για σωρεία εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, εξαναγκαστικών εκτοπισμών πληθυσμών, διακίνηση όπλων, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και εκβιάσεις.

Την 5η Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Πέτρο αποδέχθηκε στο Κατάρ να συνεχιστούν οι συνομιλίες προκειμένου η Clan del Golfo να αφοπλιστεί και να αποκατασταθεί η ηρεμία σε περιοχές που λυμαίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ