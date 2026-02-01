Ενώ απομένουν σχεδόν πέντε μήνες μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ 2026, η Ένωση Ευρωπαίων Οπαδών «ανησυχεί εξαιρετικά για την συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στις ΗΠΑ».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Οπαδών «Football Supporters Europe» (FSE), Ρομάν Εβέν, εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανές παρεμβάσεις της ICE στα στάδια κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026:

«Ανησυχώ πολύ για την συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το στάδιο, οι οπαδοί που ταξιδεύουν έχουν πολύ λίγες, εάν όχι καθόλου, πληροφορίες σχετικά με το τί θα επιτρέπεται ή δεν θα επιτρέπεται στα στάδια της FIFA ή τί μπορούν να περιμένουν από την αστυνομία σε άλλα μέρη της χώρας», ανέφερε.

Η ανησυχία της FSE αφορά ιδίως πιθανές παρεμβάσεις της ICE, της υπηρεσίας επιβολής της μετανάστευσης των ΗΠΑ, που στοχεύουν άτομα χωρίς έγγραφα στις εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια τί θα επιτρέπεται στα στάδια, ποιοί θα αναπτυχθούν μέσα σ΄αυτά και ποιες αστυνομικές δυνάμεις θα είναι παρούσες και πού», πρόσθεσε ο Εβέν.

Σε επικοινωνία με το BBC, η FIFA διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια των οπαδών παραμένει «απόλυτη προτεραιότητά» της και ότι συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές «για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων ασφαλείας για τη διοργάνωση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

