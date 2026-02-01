Παράθυρο για διάλογο ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη φάνηκε να ανοίγει το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με όσα διέρρευσαν από την πλευρά του καθεστώτος κι ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες από μεγάλους παίκτες στη Μέση Ανατολή να μεσολαβήσουν για να αποφευχθεί μια νέα πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε γενικευμένη σύρραξη, εντείνονται.

Σε ανάρτησή του στο X, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν και έμπιστος του Χαμενεϊ, Αλί Λαριτζανί μίλησε για «κατασκευασμένη από τα media» πολεμική ρητορική κι επισήμανε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον σχηματισμό ενός πλαισίου διαλόγου» με την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο ίδιος συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει και να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, ενώ για το ίδιο θέμα μίλησαν τηλεφωνικά μέσα στην ημέρα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αλ Σίσι. Ρόλο προσπαθεί να παίξει και η Μόσχα, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Λαριτζανί είχε γίνει δεκτός από τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, ενώ και ο Ερντογάν, από την πλευρά του, έχει μπει στο παιχνίδι, πιέζοντας για μια τριμερή Ουάσινγκτον, Τεχεράνης και Άγκυρας.

Η «αρμάδα» σε απόσταση βολής από το Ιράν κι ο Τραμπ καλείται να αποφασίσει

Μπορεί, όμως, ο διπλωματικός αυτός πυρετός να αποτρέψει αυτό που, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις από την αμερικανική πλευρά, μοιάζει σαν το πλέον πιθανό; Είναι γεγονός πως από τα μέσα της εβδομάδας, ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει μια ισχυρή δύναμη στη Μέση Ανατολή, σε απόσταση βολής από το Ιράν. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει πώς θα την αξιοποιήσει.





Οι «3+1» επιλογές

Καθώς όλο και περισσότερα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη φτάνουν στην περιοχή, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι αυτά που έχουν πέσει στο τραπέζι, είναι αν ο κύριος στόχος της επίθεσης θα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν θα χτυπήσουν το οπλοστάσιο της Τεχεράνης με βαλλιστικούς πυραύλους, αν θα επιδιώξουν να προκαλέσουν την κατάρρευση της κυβέρνησης ή κάποιο συνδυασμό και των τριών.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους βοηθούς του να προτείνουν γρήγορες και αποφασιστικές επιλογές επίθεσης που δεν θα ρίξουν τη σπίθα για έναν μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η ιδανική επιλογή θα ήταν μια επίθεση που θα χτυπούσε το καθεστώς τόσο σκληρά ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τις πυρηνικές απαιτήσεις των ΗΠΑ και να θέσει στο περιθώριο τους αντιφρονούντες, προσθέτουν. Μάλιστα, έχουν γίνει συζητήσεις για μια εκστρατεία βομβαρδισμών που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ιράν, ενώ ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την απειλή της στρατιωτικής δύναμης για να αποσπάσουν διπλωματικές παραχωρήσεις από το καθεστώς.





Ουκ ολίγες επιθέσεις στη δεύτερη θητεία χωρίς να δώσει εξηγήσεις

Ο Τραμπ, στη δεύτερη θητεία του, έχει διατάξει επιθέσεις στη Υεμένη, το Ιράν, τη Βενεζουέλα, τη Συρία, τη Σομαλία και τη Νιγηρία, συχνά χωρίς να δίνει δημόσιες εξηγήσεις για τις ενέργειές του ή να ζητά την έγκριση του Κογκρέσου.

Εξάλλου, είναι νωπή ακόμα η επιδρομή λίγο μετά την Πρωτοχρονιά στο Καράκας με απώτερο στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για να τον φέρει ενώπιον δικαστηρίου. Οι αεροπορικές επιδρομές και οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών - είχαν ως στόχο βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις με ισχυρές βόμβες σχεδιασμένες για να διαπερνούν τέτοιους στόχους.

Ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, και άλλοι στρατιωτικοί σύμβουλοι του Τραμπ έχουν βοηθήσει τον Λευκό Οίκο να επιτύχει αξιοσημείωτες τακτικές επιτυχίες, συχνά χρησιμοποιώντας αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν επί μήνες με στόχο την αποφυγή αδιεξόδων.

Η απόφαση του Τραμπ θα καθορίσει τη μορφή οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, παραμένει σκόπιμα ασαφής ως προς τις προθέσεις του, για να κρατήσει μυστικούς τους στρατηγικούς του στόχους.

Μιλώντας για τα πλοία - την «αρμάδα» όπως τη χαρακτήρισε - που συγκεντρώνονται στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο ότι «πρέπει να πλέουν κάπου. Ας πλέουν λοιπόν κοντά στο Ιράν».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε, από την πλευρά του, ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά «οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν τις στρατιωτικές απειλές».



Διαβάστε επίσης: Πεζεσκιάν: Ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν προς συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε ΗΠΑ





Πηγή: Πρώτο Θέμα