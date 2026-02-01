Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν θα διατάξει ή όχι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο κ. Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Σε συνομιλίες με το Ιράν - «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ