Με αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «παραλογισμό» και «διπλά μέτρα και σταθμά» αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στις ιρανικές στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ συνοδεύει την ανάρτησή του με χάρτη, στον οποίο, όπως σημειώνει, οι ΗΠΑ εμφανίζονται «πολλούς ωκεανούς μακριά», ενώ τα σύνορα του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ επισημαίνονται ως περιοχή άμεσης ιρανικής ευθύνης.

Marked in yellow in the Western Hemisphere, you have the United States.



Several oceans away, on the other side of the planet, Iran's borders are marked in yellow.



The little circle in red is the Strait of Hormuz.



Operating off our shores, the US military is now attempting to… pic.twitter.com/3KlHdHSYHc — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 31, 2026

Αιχμές κατά CENTCOM και χαρακτηρισμού της IRGC

Ο Αραγτσί επικρίνει έντονα την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία «ανοικτά των ιρανικών ακτών» επιχειρεί να υπαγορεύσει στον ιρανικό στρατό πώς να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις «στην ίδια του την περιοχή».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο – όπως το χαρακτηρίζει – παράδοξο γεγονός ότι οι ΗΠΑ ζητούν «επαγγελματισμό» από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την ίδια στιγμή που η Ουάσιγκτον έχει κατατάξει το σώμα αυτό στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων», ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει το δικαίωμά του να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις.

«Αυτό είναι το επίπεδο της παραδοξότητας που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και το οποίο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιλέξει συνειδητά να υιοθετήσουν», σημειώνει χαρακτηριστικά.



Διαβάστε επίσης: CENTCOM προς Ιράν: Δεν θα ανεχτούμε προκλήσεις στα Στενά του Ορμούζ

«Εγγυητής ασφάλειας» η IRGC, σύμφωνα με την Τεχεράνη

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης «ήταν και παραμένουν προστάτες της ειρήνης και της σταθερότητας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι στην περιοχή θεωρούνται «μια ισχυρή δύναμη», η οποία έχει αποδείξει τις δυνατότητές της τόσο απέναντι σε τρομοκρατικές οργανώσεις όσο και σε «εισβάλλουσες στρατιωτικές δυνάμεις».

Ναυσιπλοΐα και προειδοποίηση για «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Ο Αραγτσί τονίζει ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας και η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζήτημα ζωτικής σημασίας για το Ιράν, αλλά και για τα γειτονικά κράτη.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η παρουσία «εξωτερικών δυνάμεων» στην περιοχή έχει ιστορικά οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που διακηρύσσεται, προκαλώντας, όπως αναφέρει, «κλιμάκωση αντί για αποκλιμάκωση».



Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Ποντάρει στον Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σενάρια διαπραγματεύσεων



Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί πως ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση ενός πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποβαθμίζοντας την εικόνα έντασης που, όπως σημείωσε, καλλιεργείται από τα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει ένα ευρύ φάσμα επιλογών απέναντι στο Ιράν — από περιορισμένα στρατιωτικά πλήγματα έως σενάρια αλλαγής καθεστώτος — εναλλάσσοντας δημοσίως τις απειλές με ανοίγματα για νέο γύρο συνομιλιών.





برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να αποκλείει στρατιωτική κλιμάκωση, επισημαίνοντας πως τα αμερικανικά σχέδια δεν μπορούν να κοινοποιηθούν ούτε καν στους συμμάχους του Κόλπου. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ υπογράμμισε ότι «αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, θα δούμε τι θα συμβεί», υπενθυμίζοντας ότι προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δεν είχαν αποτέλεσμα.



