Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) κάλεσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να διεξαγάγει τις ανακοινωθείσες διήμερες ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ με ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο. Αναγνωρίζοντας ότι το Ιράν έχει δικαίωμα να δρα στον διεθνή εναέριο χώρο και στα διεθνή ύδατα, η CENTCOM προειδοποίησε για τις συνέπειες μη επαγγελματικής συμπεριφοράς.

«Οποιαδήποτε μη ασφαλής ή μη επαγγελματική συμπεριφορά κοντά σε αμερικανικές δυνάμεις, περιφερειακούς εταίρους ή εμπορικά πλοία αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Η CENTCOM πρόσθεσε ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια του αμερικανικού προσωπικού, των πλοίων και των αεροσκαφών που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα ανεχθούμε μη ασφαλείς ενέργειες του IRGC, συμπεριλαμβανομένων υπερπτήσεων αμερικανικών στρατιωτικών πλοίων που διεξάγουν πτητικές επιχειρήσεις, πτήσεων χαμηλού ύψους ή ένοπλων υπερπτήσεων αμερικανικών στρατιωτικών μέσων όταν οι προθέσεις δεν είναι σαφείς, προσεγγίσεων ταχύπλοων σκαφών σε πορεία σύγκρουσης με αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή στοχοποίησης αμερικανικών δυνάμεων με όπλα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν διεθνή θαλάσσια δίοδο και κρίσιμο εμπορικό πέρασμα που στηρίζει την οικονομική ευημερία της περιοχής, από το οποίο διέρχονται περίπου 100 εμπορικά πλοία καθημερινά, σύμφωνα με την CENTCOM.