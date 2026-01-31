Μυστηριώδεις εκρήξεις σημειώθηκαν το απόγευμα σε αρκετές πόλεις του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας όσο και ερωτήματα διεθνώς.

Το σοβαρότερο περιστατικό αναφέρεται στην παράκτια πόλη Μπάνταρ Αμπάς, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν στα στενά του Ορμούζ, όπου ισχυρό ωστικό κύμα συγκλόνισε οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Mualem. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν, ενώ δύο όροφοι του κτιρίου καταστράφηκαν μερικώς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατάρρευση τμήματος της πρόσοψης, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και καταστήματα. Λίγες ώρες αργότερα, νέα έκρηξη αναφέρθηκε στην ιερή πόλη των σιιτών Κόμ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής εικόνα για τα αίτια.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι το περιστατικό στο Μπάνταρ Αμπάς οφειλόταν σε έκρηξη φιάλης αερίου, απορρίπτοντας σενάρια επίθεσης. Παράλληλα, δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν εμπλέκονται στο συμβάν.

Η κρατική υπηρεσία ασφάλειας διέψευσε επίσης πληροφορίες περί στοχευμένης επίθεσης σε διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ οι Φρουροί αρνήθηκαν ότι επλήγησαν ναυτικές βάσεις στην επαρχία Χορμοζγκάν. Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, με τη CENTCOM τη διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού να έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη να αποφύγει επικίνδυνες ενέργειες κατά τη διάρκεια επικείμενης ναυτικής άσκησης.

"4 όροι" στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα η συντηρητική ιρανική εφημερίδα «Χορασάν», η οποία πρόσκειται στο συντηρητικό στρατόπεδο και είναι κοντά καθεστώς του Ιράν, γράφει σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις ως βάση για οποιαδήποτε «πιθανή συμφωνία» με την Τεχεράνη, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει στρατιωτική δράση στη χώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αποδίδεται σε καλά ενημερωμένες πηγές, οι τέσσερις όροι είναι οι εξής: Πρώτον, το κλείσιμο του πυρηνικού προγράμματος και τη μεταφορά εκτός Ιράν όλου του εμπλουτισμένου υλικού σε επίπεδα 3,67%, 20% και 60%, δεύτερον, την επιβολή περιορισμών στο βεληνεκές και στον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων που διαθέτει το Ιράν, τρίτον, την επίσημη δέσμευση του Ιράν να τερματίσει τη στήριξή του σε τρομοκρατικές οργανώσεις «αντίστασης» στην περιοχή και να συναινέσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τέταρτον, την αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ.

Σε μια άλλη εξέλιξη απόψε, ο επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων της Τεχεράνη δήλωσε ότι το καθεστώς έχει ορίσει 82 σταθμούς του Μετρό στην πρωτεύουσα ως καταφύγια και υποστήριξε ότι πλέον είναι εξοπλισμένοι με βασικό εξοπλισμό διαβίωσης. Παράλληλα, ανέφερε, περίπου τριακόσιοι χώροι στάθμευσης σε εμπορικά και διοικητικά κέντρα ορίστηκαν ως καταφύγια και θα τους παρέχεται ενέργεια, ώστε, κατά τον Ιρανό αξιωματούχο να μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους.



Πηγή: ΚΥΠΕ