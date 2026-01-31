Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας παροδικά θα είναι αυξημένες, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ βαρομετρικό χαμηλό στη Δυτική Μεσόγειο, κινείται ανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει το νησί από αύριο βράδυ. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας παροδικά θα είναι αυξημένες.



Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα στραφούν προοδευτικά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.



Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ τοπικά αναμένεται να επικρατεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, τις πρωινές ώρες κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού και αργότερα κυρίως σε ορεινές περιοχές. Προοδευτικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 19 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ σταδιακά στα δυτικά και τα βόρεια, θα σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ωστόσο αργότερα οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα στραφούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.



Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.



Την Τρίτη, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στο δυτικό μισό του νησιού αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Ο καιρός ωστόσο σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.



Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και την Τετάρτη, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.



