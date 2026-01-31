Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε νωρίτερα σήμερα τη νότια ιρανική λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Η έκρηξη σημειώθηκε σε οκταώροφο κτίριο, με τα χαμηλότερα επίπεδα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ όλα τα παράθυρα σε ολόκληρο το κτίριο θρυμματίστηκαν.





Ορισμένες ανεπίσημες πηγές υποστήριξαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλιρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ωστόσο, το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, διέψευσε τις φήμες αυτές.

Σύμφωνα με εγχώριες πηγές, το περιστατικό αποδόθηκε σε διαρροή αερίου, αν και τοπικές αναφορές επισημαίνουν ότι το κτίριο δεν διέθετε εγκατάσταση παροχής αερίου.

Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ήχους εκρήξεων και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αχβάζ, κοντά στα σύνορα Ιράν–Ιράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.





Το συμβάν σημειώνεται την ώρα που οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν ανακοινώσει σχέδια για τη διεξαγωγή ναυτικής άσκησης στα ύδατα του Περσικού Κόλπου αργότερα αυτή την εβδομάδα, κίνηση που προκάλεσε αντίδραση από τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κάλεσε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης να αποφύγουν προκλητική συμπεριφορά στη θάλασσα.





