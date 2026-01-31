Απάντηση για τα email που αντάλλαξε με τον παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν στα τέλη του 2013, έδωσε ο Ίλον Μασκ, μέσω ανάρτησή του στο X, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία και προσπάθεια «δυσφήμισης» από τους «επικριτές» του.

«Κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη πίεση από εμένα για να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία του Έπσταϊν και χαίρομαι που τελικά αυτό συνέβη. Ανταλλάξαμε αλληλογραφία με τον Έπσταϊν και είχα αρνηθεί επανειλημμένα προσκλήσεις του να πάω στο νησί του ή να πετάξω με το «Lolita Express» του, αλλά ήμουν πολύ καλά ενημερωμένος ότι κάποια email θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από τους επικριτές μου για να δυσφημίσουν το όνομά μου».

«Δεν με νοιάζει αυτό, αλλά με νοιάζει το να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διώξουμε ποινικά όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα μαζί με τον Έπσταϊν, ειδικά όσον αφορά την αποτρόπαια εκμετάλλευση ανηλίκων κοριτσιών», καταλήγει στην ανάρτησή του ο δισεκατομμυριούχος.

Elon Musk has always told the truth about his interactions with Jeffrey Epstein.



In a 2019 interview, Elon said, “He tried repeatedly to get me to visit his island. I declined.”



More recently, responding to misleading headlines on 𝕏, he posted, “Epstein tried to get me to go… pic.twitter.com/oUbF5Nr9v9 — DogeDesigner (@cb_doge) January 31, 2026

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή και έδωσε στο φως το CNN, ο Μασκ έστειλε email στον Έπσταϊν στα τέλη του 2013 για να προγραμματίσουν ένα ταξίδι στο νησί του στην Καραϊβική.

Σε αυτό ανέφερε: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Άγιος Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει καλή εποχή για επίσκεψη;»

Ο Έπσταϊν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν καλή, προσθέτοντας: «Πάντα υπάρχει χώρος για εσένα». Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Έπσταϊν είπε σε ένα άλλο email: «Στις 2 ή 3 θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Ο Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε γυρίσει στο Λος Άντζελες τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου, αλλά κατόπιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα. «Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου στις 2;» ρώτησε ο Μασκ τον Έπσταϊν.

Δεν είναι σαφές από τα email αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά το νησί του χρηματιστή. Αλλά τα μηνύματα δείχνουν πως υπήρχε μεταξύ τους επικοινωνία, κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε επίσης: Αρχεία Έπσταϊν: Ο «Δούκας», ο Γκέιτς, οι Ρωσίδες και το σεξουαλικό νόσημα