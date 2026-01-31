Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι δεν υπάρχουν πλέον αμερικανοί πολίτες υπό κράτηση στη Βενεζουέλα, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Είμαστε ευτυχείς που επιβεβαιώνουμε την απελευθέρωση, από τις προσωρινές αρχές, όλων των αμερικανών πολιτών που ήταν γνωστό πως κρατούνταν στη Βενεζουέλα», γνωστοποίησε η αμερικανική πρεσβεία, χωρίς να αναφερθεί σε κάποια συγκεκριμένη αποφυλάκιση, ούτε να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένους αριθμούς.

Λίγο νωρίτερα χθες, η ΜΚΟ Foro Penal, ειδικευμένη σε υποθέσεις κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί, ανακοίνωνε την «απελευθέρωση του περουβιανού-αμερικανού πολιτικού κρατούμενου Αρτούρο Γκαγίνο Ρουγιέρ», ο οποίος «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ».

Ο άνδρας αυτός, που συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2025, «βρισκόταν στη Rodeo I», φυλακή σε απόσταση περίπου σαράντα χιλιομέτρων από το Καράκας, σύμφωνα με τη Foro Penal.

Υπό πίεση της Ουάσιγκτον μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου, η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποσχέθηκε πέντε ημέρες αργότερα πως θα απελευθερώσει τους κρατούμενους που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς. Ωστόσο οι αποφυλακίσεις ανακοινώνονται έκτοτε με το σταγονόμετρο.

Τη Δευτέρα, η προσωρινή κυβέρνηση ανέφερε πως πάνω από 800 πολιτικοί κρατούμενοι--δεν είχε γίνει ποτέ πριν αναφορά σε αυτούς με αυτόν τον χαρακτηρισμό--αφέθηκαν ελεύθεροι και οι αποφυλακίσεις άρχισαν «πριν από τον Δεκέμβριο».

Η Foro Penal αμφισβητεί τον αριθμό, λέει πως δεν έχει καταμετρά παρά 418 αποφυλακίσεις, συμπεριλαμβανομένων 303 από την 8η Ιανουαρίου.

Η ΜΚΟ κάνει λόγο για τουλάχιστον 711 πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους 65 αλλοδαπούς, που παραμένουν στις φυλακές της χώρας.

Συγγενείς κρατουμένων έχουν κατασκηνώσει για μέρες μπροστά σε φυλακές αναμένοντας να αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

