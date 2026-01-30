Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, ακόμη μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα, επισήμανε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο —μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε— που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αυτό είναι καλό... Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί» σημείωσε αινιγματικά.





Trump on Iran:



We have a tremendously powerful fleet there.



We have the most powerful ships in the world. pic.twitter.com/NIK8qv561S — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Το Ιράν έτοιμο να επαναδιαπραγματευτεί για τα πυρηνικά

Πηγή: skai.gr