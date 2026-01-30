To Ιράν είναι έτοιμο να επαναδιαπραγμευτεί τη συμφωνία για τα πυρηνικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το CNN.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι το Ιράν πρέπει να κάνει «δύο πράγματα» για να αποφύγει τη στρατιωτική δράση, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Κόλπο.

«Πρώτον, όχι πυρηνικά. Και δεύτερον, να σταματήσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα, πολύ ισχυρά πλοία, που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» για να «ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά» σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ βρέθηκε την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες, με τον Χακάν Φιντάν, με θέμα την αποτροπή της απειλής στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Εκεί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες και ισότιμες, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες», είπε ο Αραγτσί σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Πρόσθεσε όμως ότι τα συστήματα πυραυλικής άμυνας του Ιράν «δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο» των συνομιλιών και επανέλαβε τον ισχυρισμό της κυβέρνησής του ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι απολύτως ειρηνικό.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι «έτοιμη να υποστηρίξει οποιαδήποτε ειρηνική λύση στα προβλήματα».

Νωρίτερα, το γραφείο του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ο ίδιος είχε δηλώσει στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζέσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην «αποκλιμάκωση» των εντάσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε τις τελευταίες του δηλώσεις κατά την πρεμιέρα ενός ντοκιμαντέρ για τη σύζυγό του Μελάνια.

Πριν από δύο μέρες, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social: «Ελπίζω ότι το Ιράν θα «καθίσει στο τραπέζι» γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ».

Προειδοποίησε ότι «μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν» και ότι είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί».

Σε απάντηση, ο Αραγτσί είχε πει: «Το Ιράν πάντα χαιρέτιζε μια αμοιβαία επωφελή, δίκαιη και ισότιμη ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – σε ισότιμη βάση και χωρίς εξαναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό – η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιράν στην ΕΙΡΗΝΙΚΗ πυρηνική τεχνολογία και εγγυάται [ότι δεν θα υπάρχει] ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ».

«Τέτοια όπλα δεν έχουν θέση στους υπολογισμούς μας για την ασφάλεια και ΠΟΤΕ δεν επιδιώξαμε να τα αποκτήσουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΕΡΤ