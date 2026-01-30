Η ταχύτητα με την οποία η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη μιας διαβόητης οικογένειας οργανωμένου εγκλήματος από τη βορειοανατολική Μιανμάρ δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στους γνώστες του κινεζικού συστήματος. Το Πεκίνο εκτελεί περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο – αν και ο ακριβής αριθμός παραμένει κρατικό μυστικό – με τις θανατικές ποινές να επιβάλλονται συχνά ακόμη και σε κρατικούς αξιωματούχους για διαφθορά. Στην περίπτωση όμως της οικογένειας Μινγκ, οι κατηγορίες κρίθηκαν ασύγκριτα σοβαρότερες.

Οι οικογένειες Μινγκ, Μπάου, Γουέι και Λιού κυριάρχησαν από το 2009 στην απομονωμένη συνοριακή πόλη Λάουκαϊνγκ, στην φτωχή πολιτεία Σαν της Μιανμάρ. Η άνοδός τους συνδέεται άμεσα με στρατιωτική επιχείρηση που ηγήθηκε ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ – ο σημερινός πραξικοπηματίας ηγέτης της Μιανμάρ – για την εκδίωξη του εθνοτικού αντάρτικου στρατού MNDAA, ο οποίος ήλεγχε την περιοχή από τη δεκαετία του 1980.

Αρχικά, οι οικογένειες αυτές βασίζονταν στην παραγωγή οπίου και μεθαμφεταμίνης. Σταδιακά όμως μετέφεραν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε καζίνο και, αργότερα, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαδικτυακών απατών. Παρέμειναν στενά συνδεδεμένες με τον στρατό της Μιανμάρ: τον Δεκέμβριο του 2021, μετά το πραξικόπημα, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ τίμησε τον Λιού Τζενγκσιάνγκ, πατριάρχη της οικογένειας Λιού, απονέμοντάς του τιμητικό τίτλο για τη «συμβολή του στην ανάπτυξη του κράτους».



Τα «εργοστάσια απάτης» και η κινεζική οργή

Τα κέντρα απάτης που λειτουργούσαν στη Λάουκαϊνγκ ξεχώριζαν για τη βαρβαρότητά τους. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι – κυρίως Κινέζοι – παρασύρθηκαν εκεί με υποσχέσεις για καλοπληρωμένες δουλειές, μόνο για να φυλακιστούν και να εξαναγκαστούν να συμμετέχουν σε περίπλοκες διαδικτυακές απάτες τύπου «pig-butchering». Τα θύματα των απατών ήταν επίσης, στην πλειονότητά τους, Κινέζοι πολίτες.

Η πιο διαβόητη εγκατάσταση ήταν η Crouching Tiger Villa, που ελεγχόταν από την οικογένεια Μινγκ. Τον Οκτώβριο του 2023, κατά τη διάρκεια απόπειρας απόδρασης, φρουροί σκότωσαν αρκετούς Κινέζους υπηκόους. Το περιστατικό αποτέλεσε σημείο καμπής: η κοινωνική κατακραυγή στην Κίνα και οι καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάγκασαν τις αρχές να κινηθούν αποφασιστικά.

Με την ανοχή – αν όχι τη στήριξη – του Πεκίνου, το MNDAA και οι σύμμαχοί του εξαπέλυσαν επίθεση, ανακατέλαβαν τη Λάουκαϊνγκ και δεσμεύτηκαν να εξαλείψουν το επιχειρηματικό μοντέλο των απάτων. Οι ηγέτες των τεσσάρων οικογενειών συνελήφθησαν και περισσότερα από 60 συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα παραδόθηκαν στις κινεζικές αρχές. Ο Μινγκ Σουετσάνγκ, πατριάρχης της οικογένειας Μινγκ, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά τη σύλληψή του.

Σκληρό μήνυμα εντός και εκτός συνόρων

Κατά τις ανακρίσεις, ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τυχαία ένα άτομο «για να αποδείξει τη δύναμή του». Οι κινεζικές αρχές έδωσαν δημοσιότητα σε τέτοιες λεπτομέρειες, επιχειρώντας να δικαιολογήσουν τη σκληρότητα της αντίδρασής τους. Πέντε μέλη της οικογένειας Μπάου αναμένουν επίσης την εκτέλεσή τους, ενώ οι δίκες των οικογενειών Γουέι και Λιού συνεχίζονται.

Η Κίνα έχει εντείνει την πίεση και σε γειτονικές χώρες, εξασφαλίζοντας την έκδοση επιχειρηματιών που κατηγορούνται για τεράστια δίκτυα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ έχει επαναπατρίσει δεκάδες χιλιάδες Κινέζους πολίτες από αντίστοιχα κέντρα για να δικαστούν.

Ωστόσο, παρά το ισχυρό μήνυμα, η βιομηχανία των διαδικτυακών απατών δεν έχει εξαλειφθεί. Έχει προσαρμοστεί, μετακινούμενη σε νέες περιοχές της Μιανμάρ και παραμένοντας – σύμφωνα με εκτιμήσεις – μία από τις μεγαλύτερες παράνομες δραστηριότητες στην Καμπότζη.