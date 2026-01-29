Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29/1) μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έκτακτης ανάγκης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μετέδωσε η Sabah.

Εικόνες δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο.

TÜPRAŞ’TA PATLAMA



Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var.

İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor. pic.twitter.com/5LPo9Z8vPd — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026

Διαβάστε επίσης: Κάλεσμα Φιντάν για δημιουργία της «Ένωσης Μέσης Ανατολής» στα πρότυπα της ΕΕ

Πηγή: cnn.gr