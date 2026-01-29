Την ιδέα δημιουργίας μιας περιφερειακής Ένωσης στη Μέση Ανατολή, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε εκ νέου η Τουρκία, με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να μιλά για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου «κέντρου βάρους» ασφάλειας και συνεργασίας, ανεξάρτητου από τις μεγάλες δυνάμεις.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Φιντάν τόνισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα βασίζεται σε ηγεμονίες ή επιβολή ισχύος από κάποιο κράτος ή πολιτισμικό μπλοκ. «Ούτε τουρκική κυριαρχία, ούτε αραβική, ούτε περσική, ούτε οποιαδήποτε άλλη. Οι χώρες της περιοχής μπορούν να έρθουν κοντά και να ενεργήσουν υπεύθυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γιατί όχι και στη Μέση Ανατολή;»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επικαλέστηκε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ ξεκίνησε «από το μηδέν» και κατόρθωσε να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό θεσμικό και πολιτικό πόλο. «Κοιτάξτε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να οικοδομηθεί. Γιατί όχι κι εμείς;» διερωτήθηκε.

Η τοποθέτηση Φιντάν έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις, τις ενεργειακές ισορροπίες και τις μεταβαλλόμενες συμμαχίες να αναδεικνύουν –κατά την Άγκυρα– την ανάγκη για νέες, περιφερειακές δομές συνεργασίας.





Turkey’s Fidan:



“No Turkish domination, no Arab domination, no Farsi domination, no other domination…



The regional countries are coming together, acting responsibly…



Look at how European Union has managed to form itself from scratch to today.



Why not us?” pic.twitter.com/MGbH7yYmUg — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 29, 2026

Πρόταση για νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας

Σε ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στην προοπτική δημιουργίας ενός αυτόνομου ευρωπαϊκού–περιφερειακού άξονα ασφάλειας, στον οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Γαλλία και η Γερμανία.

«Μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας κέντρο βάρους στην περιοχή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να βασίζονται επ’ αόριστον στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας ή αν θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση μιας αυτόνομης στρατηγικής.



Διαβάστε επίσης: Χουριέτ: Πρόταση Ερντογάν σε Τραμπ για τριμερή ΗΠΑ-Τουρκίας-Ιράν

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποκλείει τη συνεργασία με μεγάλες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα ή η Ρωσία, αλλά θα βασίζεται σε ισότιμες σχέσεις και ανεξάρτητες αποφάσεις.





Turkey’s Fidan says the UK, Turkey, France, Germany and others could create their own security alliance



“We can create our own center of gravity in this region.



If the UK, Turkey, France, Germany and major European countries can really make their own decisions, and

we don't… pic.twitter.com/e9X6UJgcfQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 29, 2026

Υπό όρους η αποκατάσταση σχέσεων με το Ισραήλ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις εμπορικές της σχέσεις μόλις τερματιστεί πλήρως ο πόλεμος στη Γάζα και επιτραπεί η απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η ρήξη δεν είναι δομική, αλλά υπό όρους», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης, υπό συγκεκριμένες πολιτικές και ανθρωπιστικές προϋποθέσεις.

Οι δηλώσεις Φιντάν αποτυπώνουν τη στρατηγική επιδίωξη της Άγκυρας να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως περιφερειακού και διασυνδετικού παράγοντα, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα ασφάλειας.





Turkey’s Fidan reiterates that Turkey will restart its trade relations with Israel once the Gaza war totally ends and humanitarian assistance is allowed in.



“The rupture isn’t structural, but conditional” he says pic.twitter.com/DbFeT7DTXV — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 29, 2026

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη





