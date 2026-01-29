Η βραζιλιάνικη αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ύποπτο που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και κατηγορείται ότι προετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας,

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται πως, σε επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από το αμερικανικό FBI, συνελήφθη «άνδρας που ερευνάται για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών και συμμετοχή σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση».

Φέρεται να ετοίμαζε «γιλέκο με εκρηκτικά» που προοριζόταν για «επίθεση αυτοκτονίας» στη Βραζιλία, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ύποπτος συνελήφθη στην πόλη Μπαούρου – περίπου 330 χιλιόμετρα από το Σάο Πάολο, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί ούτε η ημερομηνία ούτε η τοποθεσία της «τρομοκρατικής επίθεσης» που φέρεται να σχεδίαζε ο συλληφθείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters