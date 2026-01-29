Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε την Πέμπτη έκκληση για διάλογο με το Ιράν, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

«Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

