Το Ιράν πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», υπογράμμισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Διαβάστε επίσης: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα, λέει ο Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP