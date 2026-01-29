Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Χαμάς υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, προσθέτοντας ότι φαίνεται πως η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

