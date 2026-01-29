Η απόφαση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, "τρομοκρατική οργάνωση" είναι "μείζον στρατηγικό λάθος", κατήγγειλε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

"Αρκετές χώρες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποφύγουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία μεταξύ αυτών δεν είναι ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη, αυτή ανάβει τη φωτιά", έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν "ανεύθυνη" και "κακόβουλη" την απόφαση των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

"Η παράλογη, ανεύθυνη και κακόβουλη απόφαση της ΕΕ λήφθηκε χωρίς καμιά αμφιβολία από τυφλή υποταγή στις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος" (Ισραήλ σ.σ.), κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους την οποία μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP