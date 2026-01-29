Έντονη προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό» στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Σε παρέμβασή της στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η κινεζική αντιπροσωπεία υποστήριξε ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και οι απειλές χρήσης βίας από τις ΗΠΑ κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη περιοχή, οδηγώντας τη Μέση Ανατολή σε έναν νέο κύκλο έντασης και χάους.

Η τοποθέτηση του Πεκίνου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων, με την Ουάσιγκτον να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, επικαλούμενη το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά της, η Κίνα κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να δώσουν προτεραιότητα στη διπλωματία, προειδοποιώντας ότι μια στρατιωτική κλιμάκωση θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.





China has told the UN Security Council that US ‘military adventurism’ in the Middle East will push the region into chaos, as President Donald Trump continues to threaten strikes on Iran if it does not submit to his demands. pic.twitter.com/ffw81dq72Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2026

Πώς η Κίνα επιχειρεί να φρενάρει τη Μοσάντ στο Ιράν

Η Κίνα παρακολουθεί στενά τη διείσδυση της ισραηλινής Μοσάντ στο Ιράν, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα του 2025 και τα ισραηλινά πλήγματα βαθιά στο ιρανικό έδαφος, τα οποία αποκάλυψαν σοβαρά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το Modern Diplomacy, το Πεκίνο εκτιμά ότι η επιτυχία της Μοσάντ να διεισδύσει σε ιρανικούς θεσμούς, βάσεις δεδομένων και συστήματα αεράμυνας άνοιξε ένα «κουτί της Πανδώρας» για την παγκόσμια ασφάλεια, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο μυστικού πολέμου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, η Κίνα έχει ενισχύσει την τεχνική και στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν, βοηθώντας στον εντοπισμό ισραηλινών διεισδύσεων και στο κλείσιμο ψηφιακών και επιχειρησιακών κενών. Μετά το 2025, Πεκίνο, Τεχεράνη και Μόσχα συνεργάστηκαν για να διερευνήσουν πώς η Μοσάντ απέκτησε πρόσβαση σε κρατικά αρχεία και λογισμικά του Ιράν.



Η Κίνα στηρίζει το Ιράν με δορυφόρους επιτήρησης, προηγμένη τεχνολογία συλλογής πληροφοριών και με τη μετάβαση στο κινεζικό σύστημα πλοήγησης BeiDou, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από δυτικά συστήματα GPS. Παράλληλα, σύμφωνα με διαρροές, το Πεκίνο βοηθά στην ανασυγκρότηση του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου μετά τα ισραηλινά πλήγματα του 2025, παρέχοντας καύσιμα στερεών πυραύλων και συστήματα καθοδήγησης.



Σε πολιτικό επίπεδο, η Κίνα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν, θεωρώντας τη σταθερότητα της χώρας στρατηγικό συμφέρον, ιδίως λόγω της 25ετούς στρατηγικής συμφωνίας Πεκίνου–Τεχεράνης. Εκφράζει ανησυχία για την κλιμάκωση Ισραήλ–Ιράν και καλεί σε αυτοσυγκράτηση για να προστατευθούν οι ενεργειακές και εμπορικές ροές. Κεντρικός άξονας της κινεζικής στρατηγικής είναι η κυβερνοασφάλεια και η «ψηφιακή κυριαρχία» του Ιράν: αντικατάσταση δυτικών λογισμικών με κλειστά κινεζικά συστήματα, ενίσχυση τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοάμυνας (στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου 2026–2030).

Παράλληλα, η Κίνα βοηθά στην ενίσχυση της ιρανικής αεράμυνας με προηγμένα ραντάρ ικανά να εντοπίζουν stealth αεροσκάφη όπως τα F-35, επιδιώκοντας να αποτρέψει την ισραηλινή αεροπορική υπεροχή. Τέλος, το Πεκίνο αξιοποιεί τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) για ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και αντι-κατασκοπευτική συνεργασία, ενώ παράλληλα ασκεί «στρατιωτική διπλωματία» με το Ισραήλ, επιδιώκοντας διαχείριση των εντάσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της αντικατασκοπείας.



Κίνα-ΙράνΣτήριξη με όρια, όχι στρατιωτική διάσωση.



Παρά τις διαδικτυακές φήμες για μαζική κινεζική αερογέφυρα όπλων προς το Ιράν, αξιωματούχοι των ΗΠΑ διαψεύδουν κατηγορηματικά τέτοιο σενάριο, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά κινεζικών οπλικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, η κινεζική εμπλοκή περιορίζεται στην παροχή τεχνολογιών διττής χρήσης, βιομηχανικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων που επιτρέπουν στο Ιράν να διατηρεί και να ενισχύει εγχώριες στρατιωτικές δυνατότητες, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου, χωρίς όμως να παραβιάζεται το όριο που θα προκαλούσε άμεση αμερικανική αντίδραση.



Το Πεκίνο, όπως τονίζεται, επιδιώκει σταθερότητα, προστασία ενεργειακών και εμπορικών ροών και αποφυγή άμεσης σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στρατιωτικά ή να «διασώσει» το Ιράν σε περίπτωση ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης.

