Δύο μόλις ημέρες μετά το τηλεφώνημα Ερντογάν-Τραμπ, ανακοινώθηκε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, επισκέπτεται αύριο την Άγκυρα, εν μέσω σεναρίων πιθανής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Η Τουρκία δείχνει να επιχειρεί ξανά έναν γνώριμο ρόλο: αυτόν του διαμεσολαβητή που επιδιώκει να αποτρέψει μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή – εξέλιξη που η ίδια θεωρεί απευκταία και επικίνδυνη για τη δική της ασφάλεια αλλά και την περιφερειακή σταθερότητα.

Προληπτικά μέτρα και μήνυμα αποτροπής εντάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κατά την εβδομαδιαία ενημέρωσή του, αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα σενάρια πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί νέες εντάσεις και συγκρούσεις στην περιοχή. Όπως σημείωσε, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων και την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας, ενώ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών εξελίξεων».

Κρίσιμη επίσκεψη Αρακτσί στην Άγκυρα

Το διπλωματικό βάρος πέφτει αναπόφευκτα στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αρακτσί, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Τουρκία για συνομιλίες. Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Ερντογάν, στο οποίο τέθηκαν επίσης ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Άγκυρα επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους και προς τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να τονίσει τη σημασία των διμερών σχέσεων Τουρκίας-Ιράν για την περιφερειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία.

Κομβικό σημείο των συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσει η στάση της Τουρκίας απέναντι στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν. Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να τονίσει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι η ασφάλεια, η ειρήνη και η σταθερότητα του Ιράν έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία. Στο ίδιο πνεύμα, αναμένεται να επαναλάβει ότι η Τουρκία είναι «εναντίον των στρατιωτικών επεμβάσεων», υπογραμμίζοντας τους περιφερειακούς και παγκόσμιους κινδύνους που θα συνεπαγόταν μια τέτοια εξέλιξη και δηλώνοντας την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση μέσω του διαλόγου.

PJAK και πυρηνικό πρόγραμμα στην ατζέντα

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την Τουρκία να υποστηρίζει μια ταχεία και ειρηνική λύση και να δηλώνει έτοιμη να παράσχει βοήθεια εφόσον ζητηθεί. Παράλληλα, ο Φιντάν αναμένεται να θέσει το ζήτημα του PKK/PJAK, του ιρανικού παρακλαδιού της οργάνωσης PKK, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν αναδεικνύουν την ανάγκη πλήρους εξουδετέρωσης του PJAK για λόγους ασφάλειας.

Συρία και Γάζα στο ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο

Τέλος, στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών περιλαμβάνονται και η Συρία και η Γάζα. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να τονίσει την προτεραιότητα που δίνει η Άγκυρα στην άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων επί του πεδίου, όπως η απρόσκοπτη παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η ανοικοδόμησή της. Παράλληλα, θα συζητηθούν πιθανές συνεργασίες απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ που, κατά την τουρκική εκτίμηση, υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς και οι προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας.