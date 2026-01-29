Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισαν σήμερα από το Πεκίνο τη βελτίωση των σχέσεων των χωρών τους, κάτι απαραίτητο, όπως εκτίμησαν, στο τρέχον πλαίσιο των παγκόσμιων εντάσεων και παρά τις επίμονες διαφωνίες τους.

Οι διαφωνίες αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη συνεργασία, υποστήριξε ο Στάρμερ σχολιάζοντας κατά την έναρξη της συνομιλίας του με τον Σι ότι “η Κίνα είναι ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας στη διεθνή σκηνή και είναι κρίσιμο να οικοδομήσουμε μια πιο πολύπλευρη σχέση, μέσα από την οποία θα μπορούμε να εντοπίζουμε ευκαιρίες συνεργασίας, αλλά φυσικά και να διεξάγουμε έναν ουσιαστικό διάλογο στα πεδία όπου διαφωνούμε”.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της επίσκεψής του ότι στις συνομιλίες του με τον Σι αναφέρθηκε στην υπόθεση του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι, που διαθέτει και βρετανική υπηκοότητα και κρατείται στην Κίνα, όπως και στη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων.

Αναφορικά με τα θέματα αυτά είχε μια “συζήτηση με σεβασμό” με τον Σι, επεσήμανε ο Στάρμερ χωρίς να αναφερθεί σε άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι αλληλοκατηγορίες περί κατασκοπείας. "Αναφερθήκαμε σε αυτά τα ζητήματα, όπως μπορεί να αναμένατε. Ένας από τους στόχους αυτού του διαλόγου (με την Κίνα) είναι να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, κάτι που κάναμε, αλλά και να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση για τα θέματα στα οποία δεν συμφωνούμε", εξήγησε ο ίδιος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μετέβη στην Κίνα με στόχο να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της χώρας του και διαβεβαίωσε ότι “σημειώσαμε κάποια πολύ καλή πρόοδο αναφορικά με τους δασμούς στο ουίσκι, την εξαίρεση στην έκδοση βίζας για τα ταξίδια προς την Κίνα και (...) τη συνεργασία αναφορικά με την παράτυπη μετανάστευση", κάνοντας λόγο για "μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με πραγματικά αποτελέσματα".

Η Κίνα είναι “έτοιμη να εξετάσει ενεργά” μονομερή εξαίρεση στην έκδοση βίζας για τους Βρετανούς, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

“Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις, η Κίνα και η Βρετανία πρέπει να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους” είτε πρόκειται για τη διεθνή ασφάλεια ή την οικονομία, σχολίασε από την πλευρά του ο Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος πρόσθεσε ότι πιστεύει στο άνοιγμα “ενός νέου κεφαλαίου” στις διμερείς σχέσεις, μετά τα “πισωγυρίσματα” των τελευταίων ετών.

Εξάλλου εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να παρουσιάσει τη χώρα του ως αξιόπιστο εταίρο, υπέρμαχο της διεθνούς τάξης και του ελεύθερου εμπορίου, σε αντίθεση με την “καλπάζουσα μονομέρεια, τον προστατευτισμό” που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή.

Για το Λονδίνο, όπως και για ορισμένες άλλες δυτικές πρωτεύουσες, η επίσκεψη του Στάρμερ έχει στόχο να αναζητήσει δρόμους για μια πιο στενή συνεργασία με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, την ώρα που εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλονίζει τις παλιές συμμαχίες.

Ακόμη και οι σχέσεις των ΗΠΑ με τον παραδοσιακό τους σύμμαχο, τη Βρετανία, μοιάζουν πιο αβέβαιες.

Καθ΄οδόν προς το Πεκίνο ο Στάρμερ υπερασπίστηκε τη σχέση του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντάς τη “μία από τις στενότερες που έχουμε”. Όμως εκτίμησε ότι θα ήταν “παράλογο” αν η Βρετανία γύριζε την πλάτη της στην Κίνα.

Επανέλαβε ότι η επιθυμία του για συνεργασία με την Κίνα αφορά “το εθνικό συμφέρον”, καθώς αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Βρετανίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Στάρμερ συνοδεύουν στο ταξίδι του στελέχη από περίπου 50 εταιρείες – κυρίως φαρμακευτικές, χρηματοοικονομικές και αυτοκινητοβιομηχανίες.

“Αυτό που (οι επικεφαλής των εταιρειών) επιθυμούν, και αυτό που επιθυμώ και εγώ, είναι να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στην Κίνα, αξιοποιώντας όσα έχετε να προσφέρετε, δημιουργώντας παράλληλα ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τους Βρετανούς στη Βρετανία”, τόνισε ο Στάρμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ