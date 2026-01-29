Σε διαφορετική και χωρίς χρονικό περιορισμό ‘ερμηνεία’ των διετών NAVTEX, που εξέδωσε η Τουρκία τον Ιανουάριο 2026 και τον Σεπτέμβριο 2025, προέβη σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, αξιοποιώντας την εβδομαδιαία ενημέρωσή του για να στείλει μήνυμα προς την Αθήνα. Η Άγκυρα όχι μόνο απορρίπτει τη διετή διάρκεια της πρόσφατης Navtex/σύστασής της για το Αιγαίο, αλλά δηλώνει ότι οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις της έχουν απεριόριστη ισχύ.

Μάλιστα προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας –στη σκιά των δηλώσεων των Νίκου Δένδια και Γιώργου Γεραπετρίτη για τα χωρικά ύδατα– ότι καμία κίνηση στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς συντονισμό με την Τουρκία.

Με αιχμή τις αναφορές στον ελληνικό Τύπο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ενστάσεις όσον αφορά το Αιγαίο δεν είναι προσωρινές, αλλά μόνιμες.

«Οι ενστάσεις μας τεχνικού χαρακτήρα σχετικά με τις παράνομες από άποψη διεθνούς δικαίου δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος δεν έχουν διάρκεια δύο ετών, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος, αλλά επ' αόριστον».

Συντονισμός με την Άγκυρα ως προϋπόθεση

Στον πυρήνα της τουρκικής τοποθέτησης βρίσκεται η απαίτηση για συντονισμό κάθε ερευνητικής ή άλλης δραστηριότητας στο Αιγαίο, ακόμη και σε επίπεδο έκδοσης Navtex. Η Άγκυρα επικαλείται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά ταυτόχρονα επαναφέρει τη γνωστή της θέση περί θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται:

«Σύμφωνα με τις NAVTEX που εκδώσαμε, για χάριν της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, θεωρούμε ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων ναυσιπλοΐας που καλύπτουν την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τη χώρα μας».

«Απαγόρευση» στρατιωτικών ασκήσεων στα νησιά

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΑΜ επαναφέρει το ζήτημα του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος νησιών, προειδοποιώντας την Αθήνα να μη προβαίνει σε στρατιωτικές ασκήσεις ακόμη και εντός των χωρικών υδάτων των εν λόγω νησιών.

«Επισημαίνουμε ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς (GASA) αντιβαίνει στις διεθνείς συμφωνίες».

Μήνυμα αποτροπής από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις

Η ανακοίνωση κλείνει με σαφή προειδοποίηση αποτροπής, δίνοντας στρατιωτική διάσταση στην πολιτική τοποθέτηση. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διαμηνύει ότι δεν θα μείνει σε επίπεδο δηλώσεων, εφόσον θεωρήσει ότι αγνοούνται τα τουρκικά δικαιώματα στο Αιγαίο/

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας».